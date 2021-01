अर्जुन रामपालच्या बहिणीला एनसीबीचे समन्स, चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश

बॉलीवूड ड्रग्ज कनेक्शनप्रकरणी रोज नवीन नवीन नावांची भर पडतेय. यात अभिनेता अर्जुन रामपाल याचे नाव समोर आले होते. त्याची चौकशीही करण्यात आली होती. आता त्याची बहिण कोमल रामपाल हिला चौकशीसाठी बोलवण्यात आले आहे.

अंमली पदार्थ सेवन प्रकरणाच्या चौकशीसाठी बोलावूनही अनुपस्थित राहिलेल्या कोमल रामपाल हिला एनसीबीने पुन्हा एकदा समन्स बजावला आहे. त्यामुळे एनसीबीने उचललेल्या या पावलामुळे रामपाल परिवाराची अडचणीत वाढ होऊ शकते.

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणानंतर एनसीबीने अनेक मोठ्या कारवाया केल्या आहेत. दरम्यान बॉलीवूडची मोठी नावं या प्रकरणात समोर आली आहे. कोमलला ड्रग्सप्रकरणी चौकशीसाठी बोलवण्यात आले होते. पण काही कारणामुळे उपस्थित राहू शकत नसल्याचे तिने नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोला माहिती दिली आहे. तिच्या वकिलांनी एनसीबीला तिच्या न येण्याचं कारण सांगितलं होतं. त्यामुळे एनसीबीने पुन्हा एकदा समन्स बजावला आहे.

Mumbai: Komal Rampal, sister of Arjun Rampal has been summoned by Narcotics Control Bureau in connection with a drugs case.

