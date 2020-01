राष्ट्रनिर्माणाची त्रिसूत्री: शिक्षण, चारित्र्य आणि संघटन

>> डॉ. जयंत कुलकर्णी

रामकृष्ण परमहंसांच्या निधनानंतर कोलकात्यातील वराहनगर या मठातून सुरू झालेला स्वामी विवेकानंदांचा विलक्षण झंझावाती प्रवास पुन्हा 13 वर्षांनी त्याच कोलकात्यातील गंगेच्या तीरावरील बेलूर मठात पूर्णत्वाला गेला. शिक्षण, चारित्र्य आणि संघटन या तीन सूत्रांच्या आधारे उभे राहिलेले राष्ट्रजीवनच हिंदुस्थानचे भाग्यविधान घडवू शकेल हा दृढ विश्वास हेच या प्रवासाचे संचित होते. ‘‘Leadership is about vision and responsibility, not power”

डॉ. सेथ बर्कले या विख्यात वैद्यकीय संशोधक आणि उद्योजकाचे वाक्य काही वर्षांपूर्वी सहज वाचनात आले. नेतृत्व केवळ सत्तेमुळे सिद्ध होत नाही तर त्याचा संबंध देश आणि समाजाच्या समग्र भवितव्याविषयी तुमचे आकलन आणि त्या दिशेने वाटचाल करताना तुम्ही स्वतःहून स्वीकारलेली जबाबदारी या दोन गोष्टींशी असतो हे त्याचे विधान स्वामी विवेकानंदांच्या कार्याला अचूक लागू पडते.

रामकृष्णांच्या या तरुण शिष्याची तीव्र इच्छा होती की, आपण संन्यस्त जीवन जगावे व गुरुस्मरण आणि अध्यात्मातच उर्वरित आयुष्य व्यतीत करावे, मात्र संन्यस्त जीवनाबद्दलच्या इतर शिष्यांच्या व नरेंद्रनाथांच्या कल्पना मुळातच भिन्न होत्या. आपण व आपले गुरुबंधू अध्यात्माच्या कोरडय़ा चर्चा करणारे पंडित बनावेत व त्यांनी कोणत्या तरी कठीण साधनेत मग्न होत समाजापासून स्वतःला तोडून घ्यावे हे त्यांना मान्य नव्हते. समाजसन्मुख संन्यस्त जीवनाबद्दलची एक ढोबळ कल्पना त्यांच्या मनात याच दरम्यान आकार घेत होती. प्रत्येक माणसात परमेश्वर शोधणारा संन्याशांचा समूह प्रथम व्यक्तीला, त्यायोगे समाजाला आणि पर्यायाने संपूर्ण राष्ट्राला योग्य मार्गावर घेऊन जाऊ शकतो हा विश्वास त्यांना वाटत होता आणि त्याच दिशेने आपल्या सहकाऱयांच्या मनाची तयारी ते करीत होते. असा कर्मयोगी संन्यासी प्रथम विद्वान असला पाहिजे. आजूबाजूच्या जगाचे नेमके भान, त्याच्या केवळ आध्यात्मिक नव्हे तर अधिभौतिक पैलूंसह त्याला ठाऊक असायला हवे. शास्त्र व कला यांतही तो निपुण असला पाहिजे. हे सर्व मनात ठेवून नरेंद्रनाथांनी आपल्या सहकाऱयांचा वराहनगर मठातील दिनक्रम काटेकोरपणे आखला. सॉक्रेटीस, प्लेटो, ऑरिस्टॉटल यांच्यापासून कान्ट व हेगेल हे पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञ आणि गौतम बुद्धापासून शंकराचार्यांपर्यंत हिंदुस्थानी दार्शनिक यांनी दिलेला आशय, त्यातील साम्य व भेद यांचा अभ्यास हा या दिनक्रमाचा भाग बनला. जगातील विविध देशांचा इतिहास आणि त्या त्या ठिकाणी उगम पावलेले संस्कृतींचे प्रवाह हेही या चर्चेचा भाग बनले. या सर्व प्रवाहांची आणि हिंदुस्थानातील सद्यपरिस्थितीशी तुलना आणि त्यातून स्वदेशाच्या दुर्गतीची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न हे तरुण संन्यासी करू लागले. सर्वांमधील एकोपा अधिक वृद्धिंगत व्हावा म्हणून नरेंद्रनाथ अधूनमधून जवळपासच्या ठिकाणांच्या सहली आयोजित करीत असत. याच शिष्यसमुदायाच्या सुमधुर आवाजातील भक्तिगीते वराहनगर मठातील वातावरण सदा प्रसन्न ठेवीत असत. अवघ्या 23 वर्षांचा एक तरुण कर्मयोगी आपल्या मनातील ’संन्यासी संघाला’ आकार देत होता, अधिकाधिक समाजसन्मुख बनवीत होता आणि त्यासाठी अनेक संघटन सूत्रांचा कुशलतेने वापर करीत होता. जवळपास चार वर्षे एकत्र राहून, एकत्र चिंतन व मनन करून हा समूह तोपर्यंत कोणी कल्पनाही केली नसेल अशा नव्या मार्गाने जाण्यासाठी सिद्ध झाला होता. पुस्तकी अभ्यासाने ज्ञान नक्कीच उंच भरारी घेईल, परंतु प्रत्यक्ष समाजजीवनाशी त्याचा संबंध आला नाही तर त्याला अपेक्षित खोली कधीच मिळणार नाही हे नरेंद्रनाथांना आता डाचू लागले आणि याच अस्वस्थतेतून हा तरुण संन्यासी हिंदुस्थान परिक्रमेला सिद्ध झाला.

वाराणसीतून सुरू झालेले हे परिभ्रमण जवळपास चार वर्षे चालू राहते आणि अखेरीस हिंदुस्थानच्या दक्षिण टोकावरील कन्याकुमारीला संपते. आपल्या या प्रवासात नरेंद्रनाथ राजे-महाराजे, संस्थानिक यांच्यापासून झोपडीतील मजुरांपर्यंत आणि जंगलांमधील आदिवासींपर्यंत सर्वांमध्ये जाऊन मिसळले. मिळेल त्या वाहनांनी प्रवास केला. अनेकदा पायी चालून अंतर तोडले. देश आणि माणसे कळत गेली. समाजाशी समरूप होता आले. खेत्रीच्या महाराजांनी याच प्रवासादरम्यान त्यांना ‘विवेकानंद’ असे नामाभिधान घ्यायला लावले. स्वामीजी एका नव्या दृष्टीने आपल्या देशाकडे बघू लागले.

हिंदुस्थानात इतिहासाच्या एका वळणावर प्रगतीचा मार्ग खुंटला. धर्माच्या विशुद्ध तत्त्वांवर वर्णव्यवस्थेने मात केली. शिक्षण बंदिस्त झाले. विज्ञानाचा शोध थांबला आणि सततच्या गुलामगिरीतून सत्वाची ओळख विसरलेला समाज निर्माण होत गेला. आता या समाजाला शहाणे बनायचे असेल तर पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे जाण्यावाचून गत्यंतर नाही. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानच या देशाला पुन्हा समृद्ध करू शकते, पण पश्चिमेकडून या गोष्टी घेत असतांना आपणही त्यांना आपले पूर्वपार चालत आलेले संचित द्यावे, वेदांताचे परिपूर्ण तत्त्वज्ञान द्यावे असे स्वामीजींना वाटू लागले. पुढील आयुष्याची दिशा गवसू लागली. पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा दूत म्हणून आपणच का प्रयत्न करू नयेत असे त्यांना मनस्वी वाटू लागले. पूर्वेचे प्रगल्भ तत्त्वज्ञान आणि पश्चिमेचे विकसित विज्ञान यांच्या एकत्र येण्यातच मानवजातीचे हित आहे ही भावना त्यांच्या मनात प्रबळ होऊ लागली आणि अचानक आलेल्या सर्वधर्मपरिषदेच्या निमित्ताने स्वामीजी अमेरिकेला गेले.

अमेरिका आणि युरोपमध्ये व्यतीत केलेल्या या तीन वर्षांच्या काळात स्वामीजींना पुनः पुन्हा जाणवणारी एकच गोष्ट होती ती म्हणजे हिंदुस्थानने शिक्षणाची केलेली अक्षम्य अशी उपेक्षा. आपल्या राष्ट्राच्या सर्व समस्यांचे मूळ हे शिक्षणाच्या झालेल्या अवहेलनेला आहे हे त्यांना मनोमन पटले. शिकागो, आयोवा, डेस मिनेस, मेंफिस डेट्रॉइट, हार्टफोर्ड, केंब्रिज, न्यूयार्क, बाल्टिमार, वॉशिंग्टन अशा अनेक शहरांमध्ये ते मोठमोठय़ा जनसमुदायांना संबोधित करीत असत, हिंदुस्थानी तत्त्वज्ञानाची प्रभावी ओळख करून देत असत आणि आपल्या देशाच्या सद्यपरिस्थितीविषयीही बोलत असत. निकोला टेस्ला, हेल्मेडॉल्टझ, लॉर्ड केल्विन या प्रख्यात वैज्ञानिकांशी त्यांनी आवर्जून चर्चा केल्या. अमेरिका आणि युरोपात आधुनिक विज्ञान हे टप्प्याटप्प्याने कसे विकसित होत गेले हे समजून घेतले. मुळात अंधश्रद्धा नाकारणारे, मिथकांमधील पोकळपणा दाखवून देणारे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणारे शिक्षण आपल्या देशात दिले तरच तिथे विज्ञानाची पहाट उगवू शकेल हे त्यांच्या लक्षात आले. आपल्या गुरूमित्रांना ते त्याच आशयाची अनेक पत्रे पाठवीत असत. आपल्या मनातील ‘संन्यासी संघाने’ कोणते काम हाती घेतले पाहिजे याबद्दल त्यांना आता पुरेशी स्पष्टता आली होती. धर्माचा ‘शास्त्र्ा’ म्हणून विचार केला पाहिजे आणि शास्त्र्ााचा ‘धर्मही’ नेमकेपणाने समजून घेतला पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. हे काम समाजात ज्यांच्याबद्दल स्वभावतःच एक आदरभाव आहे असे संन्यासीच अधिक प्रभावीपणे करू शकतील असे त्यांचे प्रतिपादन होते. धर्म हा उपाशी लोकांसाठी उपयोगाचा नाही आणि उपासमारीला हद्दपार करू शकते ते केवळ शिक्षणच असे त्यांचे ठाम मत बनले. हिंदुस्थान हा खेडय़ांचा देश आहे. गावोगाव हिंडणाऱया साधू आणि संन्याशांनी संध्याकाळच्या वेळेस ते ज्या गावी असतील तेथेच एखाद्या पारावरती लोकांना एकत्र करावे, अशिक्षित लोकांना अक्षरओळख करून द्यावी. शिक्षणाचा असा सार्वत्रिक प्रसार झाला तरच आपली स्थिती सुधारेल असे ते आपल्या मित्रमंडळींना आवर्जून सांगू लागले. अंगाला राख फासून विरक्त साधू बनण्यापेक्षा समाजजीवनाला उन्नत करणारे, तसे शिक्षण देणारे सुविद्य संन्यासी त्यांना हवे होते.

अमेरिकेतून परतल्यावर उर्वरित आयुष्याचा सात वर्षांचा काळ त्यांनी या संन्यासी संघाच्या उभारणीसाठी घालवला. ‘रामकृष्ण मिशन’च्या स्वरूपात हा संघ सुरू झाला. एकापेक्षा एक तेजस्वी तरुण त्यांना येऊन मिळाले. सर्वदूर शिक्षणाचा प्रसार, विज्ञानाधिष्ठत धर्माची शिकवण, त्यातून चारित्र्य निर्माण आणि हे सर्व कार्य करण्यासाठी अंतस्थ स्नेहाने बांधलेल्या कार्यप्रवण व निरलस संन्यासी समूहाचे निरंतर प्रशिक्षण हे या मिशनचे ध्येय ठरले. पुन्हा एकदा हिंदुस्थानातील प्रवासातून स्वामीजी या कार्याचा प्रसार करू लागले. ठिकठिकाणी उभ्या राहणाऱया रामकृष्ण मिशनच्या मठांमध्ये ते प्रशिक्षित संन्यासी-शिष्यांना जबाबदारी देऊन पाठवू लागले. विदेशातही कार्यविस्तार होऊ लागला. एक तेजःपुंज कर्मयोगी आपल्या शेकडो शिष्यांसमवेत एका महान कार्याची मुहूर्तमेढ करीत होता. कोलकात्याला बेलूर येथील नव्या जागेत मठाची नवीन वास्तू उभी राहिली. स्वामी ब्रह्मानंद हे बेलूर मठाचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहू लागले . मिशनचे हे मुख्य केंद्र ठरले. विवेकानंदांनी या कार्यासाठी विदेशातून मिळालेले सर्व धन ब्रह्मानंदांकडे सुपूर्द केले. काही दिवसांच्या वास्तव्यानंतर स्वामीजी कोलकाता येथे जायला निघाले. मठाशेजारील गंगा नदी फेरीबोटीने ओलांडावी लागायची. त्यासाठी नावाडय़ाला देण्यासाठी आपल्याला काही पैसे मिळतील का अशी विचारणा त्यांनी मठाच्या अध्यक्षांकडे केली. या सर्व धनाचे आपण तर मालक आहात या ब्रह्मानंदांच्या विधानाला असहमती दाखवीत त्यांनी आपण या संघाचा केवळ एक परिव्राजक सदस्य आहोत हे निक्षून स्पष्ट केले.

राष्ट्राच्या चारित्र्याचे निर्माण हे केवळ भाषणांनी नाही तर अशा आयुष्यांनी होत असते. स्वामीजींच्या कार्याचे हे कृतज्ञ स्मरण त्यासाठीच!

(हैदराबाद येथे भौतिकशास्त्राचे अध्यापक आणि विद्यार्थी व युवा चळवळीचे अभ्यासक)

