हिंदुस्थान पुरुष हॉकी संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जपानचा 5-1 अशा गोलफरकाने पराभव करत सुवर्णपदक पटकावले आहे. या स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावून हिंदुस्थानी संघ पॅरिस येथे 2024 ला होणाऱ्या ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरला आहे.

Hangzhou Asian Games: Indian Hockey team beat Japan 5-1 to win gold medal and qualify for Paris Olympics 2024 pic.twitter.com/av5WZ4bB8E

— ANI (@ANI) October 6, 2023