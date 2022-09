आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदीत होडी पलटून अपघात, 30 पैकी 7 जण बेपत्ता

आसाममधील धुबरी जिल्ह्यात गुरुवारी ब्रह्मपुत्रा नदीत होडी पलटून अपघात झाला. या होडीतून सुमारे 30 जण प्रवास करत होते. त्यापैकी 7 जण बेपत्ता झाले आहेत. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासनाने त्वरित बचावकार्य सुरू केलं.

ही होडी 30 जणांना घेऊन जात होती. या होडीतून अनेक शाळकरी विद्यार्थी देखील प्रवास करत होते. मात्र, अचानक ही होडी उलटली आणि प्रवासी नदीत पडले.

Assam | A country-made boat capsized in the Brahmaputra river in Dhubri district. Search and rescue teams have started the operations. More details awaited: Gyanendra Dev Tripathi, Chief Executive Officer, Assam State Disaster Management Authority

— ANI (@ANI) September 29, 2022