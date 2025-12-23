टेक्सास किनाऱ्याजवळ मेक्सिकन नौदलाचं विमान कोसळलं; 5 जणांचा मृत्यू, 2 जण बचावले, एक बेपत्ता

सामना ऑनलाईन
|

आगीत होरपळलेल्या मुलाला उपचारांसाठी घेऊन जाणारे मेक्सिकन नौदलाचे विमान सोमवारी दुपारी टेक्सासच्या किनारपट्टीवर गॅल्व्हेस्टन जवळ कोसळले. या भीषण अपघातामध्ये नौदल अधिकाऱ्यांसह 5 जणांचा मृत्यू झाला असून 2 जण बचावले आहेत, तर एक जण बेपत्ता आले. अल जझीराने याबाबत वृत्त दिले आहे.

मेक्सिकन नौदलाने दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातग्रस्त विमानामध्ये चार नौदल अधिकारी आणि चार सामान्य नागरीक होते. यात एका गंभीर भाजलेल्या मुलाचाही समावेश होता. हे विमान ‘मिशू आणि माऊ फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या मदतीने भाजलेल्या मुलाला उपचारांसाठी गॅल्व्हेस्टन येथील श्राइनर्स चिल्ड्रन्स हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जात होते. मात्र दुपारी तीनच्या सुमारास (हिंदुस्थानी वेळेनुसार) ह्युस्टनपासून सुमारे 50 मैल दूर असलेल्या टेक्सासच्या किनारपट्टीवर गॅल्व्हेस्टन जवळ कोसळले.

विमान कोसळल्याची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासनासह कोस्टल गार्डने शोधमोहीम सुरू केली. घटनास्थळापासून काही अंतरावर राहणारे उद्योजक याट कॅप्टन स्काय डेकर यांनीही स्वत:च्या बोटीने बचाव कार्यात मदत केली. डेकर यांनी स्वत: एका मृत व्यक्तीला विमानातून बाहेर काढले. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला असून दोघे बचावले आहेत, तर एक जण बेपत्ता आहे.

दाट धुक्यामुळे अपघात?

गॅलव्हेस्टन बेटाला जोडणाऱ्या पुलाजवळ हा अपघात झाला असून या भागात दाट धुके होते. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, अपघातावेळी दृश्यमानता खूपच कमी होती. यामुळे हा अपघात झाला असा प्राथमिक अंदाज आहे. स्काय डेकर यांनीही धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी होती असे सांगितले. अपघातानंतर विमान पूर्णपणे बुडाले होते. डेकर यांनी एका महिलेला पाण्यातून बाहेर काढले, तर एक मृतदेहही त्यांनी विमानातून बाहेर काढला.

तपास सुरू

दरम्यान, मेक्सिकोच्या नौदल दलाने घटनेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले असून मृतांच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. अपघाताचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकेची फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशन (FAA) आणि नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) या संस्था या अपघाताचा सखोल तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लातूरच्या खरोसा डोंगरात दिसला बिबट्या, वनविभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल

इंग्लंडच्या माजी कर्णधाराने वयाच्या 48 व्या वर्षी केलं दुसरं लग्न; पत्नी 18 वर्षांनी लहान, फोटो व्हायरल

भाजपच्या राज्यात सामाजिक सलोख्या प्रमाणे निसर्गही उद्ध्वस्त केला जात आहे, अरवली पर्वतरांगांवरून आदित्य ठाकरे यांची टीका

शिंदे गटाने खर्च केलेल्या पैशातून एखाद्या गरीब देशाची अर्थव्यवस्था उभी राहू शकली असती, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका

gift city liquor rules gujarat dry state exemption (1)

चिअर्स! गुजरातचे पाहुण्यांना ‘गिफ्ट’, ड्राय स्टेटमध्ये मद्यपानाचे नियम शिथिल; आता परमिटशिवाय घेता येणार आस्वाद

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्याने 100 चा आकडा 100 टक्के पार करणार, संजय राऊत यांचा विश्वास

Videocon scam: दीपक कोचर यांच्या मालमत्ता जप्तीवरून हायकोर्टाचे ईडीला रोखठोक सवाल

दिव्यात कुत्रा चावल्याच्या घटनेनंतर उपचार सुरू असतानाच 5 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू, आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न

आसाममध्ये संतप्त जमावाने भाजप नेत्याचं घर जाळलं; कर्फ्यू लागू, हिंसाचारात CRPF जवानासह अनेक जखमी