श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या विवाह सोहळ्यानिमित्त आकर्षक फुलांची सजावट

सामना ऑनलाईन
|

श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेच्या विवाह सोहळ्यानिमित्त श्री विठ्ठल व रुक्मिणी मातेच्या गाभाऱ्यात, चौखांबी, श्री संत नामदेव पायरी, श्री विठ्ठल सभामंडप आदी प्रमुख ठिकाणी अत्यंत आकर्षक व देखणी फुलांची सजावट करण्यात आली आहे.

या सजावटीसाठी सुमारे चार ते साडेचार टन फुलांचा वापर करण्यात आला असून त्यामध्ये गुलाब, अस्टर, लाल व पिवळा झेंडू, जरबेरा, ऑर्किड, शेवंती, बिजली आदी विविध प्रकारच्या व रंगांच्या फुलांचा समावेश आहे. संपूर्ण सजावट अत्यंत कलात्मक पद्धतीने साकारण्यात आली असून यासाठी 50 ते 60 कुशल कारागिरांनी अथक परिश्रम घेतले आहेत. सदरची फुलांची सजावट श्री विठ्ठल भक्त भारत दिलीप भुजबळ (पुणे) यांनी सेवाभावी वृत्तीने व पूर्णतः मोफत स्वरूपात करून दिली आहे. या आकर्षक फुलसजावटीमुळे मंदिर परिसर अधिकच मनोहारी व भक्तिमय झाल्याने भाविकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND vs NZ T20 Playing 11 : टीम इंडियाच्या संघात होणार मोठे बदल; शिवम दुबेच्या जागी कुलदीपला मिळणार संधी?

40 लाखांची फसवणूक प्रकरणी पलाश मुच्छल विरोधात तक्रार दाखल

महूमध्ये दूषित पाण्यामुळे 25 जणांना बाधा; 19 मुलांची प्रकृती खालावल्याने खळबळ

अस्सल रताळी कशी ओळखाल?

Weather Alert – दिल्लीसह 9 राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा, उत्तर हिंदुस्थानात थंडीची लाट

इंडिगोच्या दिल्ली-पुणे विमानाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी, गेल्या पाच दिवसांतील दुसरी घटना

असं झालं तर … हरवलेले मूल दिसले…

झेडपी – पंचायत समिती निवडणूक; 2200 जागांसाठी 20 हजार उमेदवार रिंगणात

दहिसरच्या मतमोजणीत गडबड–गोंधळ! सीसीटीव्ही फुटेज द्या, शिवसेनेची मागणी