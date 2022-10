दीप्तिचे नाव घेणाऱ्या स्टार्कवर माजी क्रिकेटपटूची आगपाखड; मोठे व्हा, तुम्हाला नॉन-स्ट्रायकरला…

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना शुक्रवारी खेळला गेला. पावसामुळे हा सामना रद्द झाला. परंतु तत्पूर्वी इंग्लंडच्या फलंदाजीदरम्यान घडलेल्या एका घटनेची सोशल मीडियावर चर्चा असून हिंदुस्थानी चाहत्यांसह माजी क्रिकेटपटूंचाही भडका उडाला आहे. या लढतीत ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिशेल स्टार्क याने जोस बटलर यांना मंकडिंग पद्धतीने बाद करण्याचा इशारा दिला. मात्र यादरम्यान त्याने वापरलेल्या शब्दामुळे हे प्रकरण चांगलेच गाजतेय.

इंग्लडच्या डावातील पाचव्या षटकात हा प्रकार घडला. डेव्हिड मलान हा स्ट्राईकवर होता, तर कर्णधार जोस बटलर नॉन स्ट्राईकला होता. या षटकातील चौथ्या चेंडूवर बटलर मंकडिंग होता होता वाचला. ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिशेल स्टार्क याने त्याला याबाबत इशारा दिला. परंतु हा इशारा देताना त्याने टीम इंडियाच्या महिला संघाची अष्टपैलू खेळाडू दिप्ती शर्माचे नाव घेतले. यावरून आता वादळ उठले आहे.

दिप्ती शर्माचे नाव घेणाऱ्या मिशेल स्टार्कला टीम इंडियाचा माजी खेळाडू हेमंग बदाणी याने चांगलेच झोडपले आहे. स्टार्क मोठे व्हा, तुम्हाला नॉन-स्ट्रायकरला बाद करायचे नसून त्याला फक्त ताकीद द्यायची असले हा तुमचा निर्णय आहे, मात्र दीप्तिचे नाव मध्ये नाही घ्यायला पाहिजे होते. तिने जे केले ते क्रिकेटच्या नियमानुसार बरोबर होते. क्रिकेटविश्व तुमच्याकडून अशा बाबींची अपेक्षा करत नाही, असे खडेबोल बदाणी याने सुनावले.

Grow up Starc. That’s really poor from you. What Deepti did was well within the rules of the game. If you only want to warn the non striker and not get him out that’s fine and your decision to make but you bringing Deepti into this isn’t what the cricket world expects of you https://t.co/vb0EyblHB8

— Hemang Badani (@hemangkbadani) October 15, 2022