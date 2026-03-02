ऐतिहासिक वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर, हिंदुस्थानला कडवी झुंज देण्यासाठी ‘हा’ संघ पहिल्यांदाच मैदानात उतरणार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ICC T20 World Cup 2026 मध्ये टीम इंडियाने सेमी फायनलमध्ये धडक मारली असून इंग्लंडविरुद्ध टीम इंडियाचा 5 मार्च रोजी सामना होणार आहे. याच दरम्यान BCCI ने टीम इंडिया आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये होणाऱ्या पहिल्यावहिल्या वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यामुळे ही मालिका दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

टी20 वर्ल्ड कपचा रणसंग्राम संपल्यानंतर IPL 2026 चे धुमशान सुरू होईल आणि त्यानंतर जून महिन्यामध्ये हिंदुस्थान आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळली जाईल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हिंदुस्थान आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. 2027 च्या वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने ही मालिका टीम इंडियासाठी सरावाचा महत्त्वपूर्ण भाग असेल. 14 जून ते 20 जून दरम्यान ही तीन सामन्यांची वनडे मालिका हिंदुस्थानात खेळली जाणार आहे.

टीम इंडिया आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये पहिला वनडे सामना 14 जून रोजी धर्मशाळा येथे खेळला जाईल, दुसरा वनडे सामना 17 जून रोजी लखनऊमध्ये आणि तिसरा वनडे सामना 20 जून रोजी चेन्नईमध्ये खेळला जाईल. या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी अद्याप टीम इंडियाची घोषणा करण्यात आलेली नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai News – पती-पत्नीच्या भांडणात मध्यस्थी करणं जीवावर बेतलं, भावोजीने मेव्हण्याला संपवलं

कोकणातील शिमगा सणाला सुरुवात, संगमेश्वर करजुवे गावातील तेरसे शिमग्याचे होळीचे होम लागले

Israel Iran War – अयातुल्लाह खामेनी यांच्या पत्नी मन्सूरेह यांचे उपचारादरम्यान निधन, इस्त्रायली हल्ल्यात झाल्या होत्या जखमी

ICC स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक वेळा सेमी फायनलमध्ये धडक मारणारे संघ कोणते? हिंदुस्थान कितव्या क्रमांकावर? वाचा…

Mumbai Air Pollution Case

मुंबईकरांना प्रदूषणापासून तात्पुरता दिलासा; सलग तिसऱ्या दिवशी हवा गुणवत्ता निर्देशांक ‘समाधानकारक’

दिव्यांगांना मदत करताना उदारमतवादी धोरण ठेवा; हायकोर्टाने रेल्वेला फटकारले

Iran Israel War – बॅडमिंटनपटू पी.व्ही सिंधू दुबईत अडकली, All England Open 2026 स्पर्धेला मुकणार!

lifestyle News – डोळ्यांच्या सुरक्षेसाठी सनग्लासेस आता फॅशन नाही तर गरज

T20 World Cup – वेस्ट इंडिजला चोपून काढल्यानंतर संजू सॅमसनचा भन्नाट रिप्लाय तुफान व्हायरल, कर्णधारही हसला…