बीडचा कॉपी पॅटर्न, AIच्या माध्यमातून सामूहिक कॉपी; राज्यातील 81 शिक्षक निलंबित

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

महाराष्ट्रातील दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षांदरम्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) च्या मदतीने कॉपी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. या गंभीर प्रकारात सहभागी असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर राज्यभरातील 81 शिक्षकांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परीक्षेदरम्यान ChatGPT चा वापर करून सामूहिकरीत्या कॉपी करण्याचे प्रकार घडत होते. चौकशीत काही शिक्षक आणि विद्यार्थी संगनमताने या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करत असल्याचे समोर आले.

या प्रकरणात सर्वाधिक कारवाई बीड जिल्ह्यात झाली आहे. विशेषतः चोसाळा येथील परीक्षा केंद्रातील अनेक शिक्षक या गैरप्रकारात सहभागी असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी मंडळाने ही कठोर कारवाई केल्याचे सांगितले आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये चौकशी केल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्याविरुद्ध पुढील शिस्तभंगात्मक कारवाई देखील केली जाऊ शकते, अशी माहिती मंडळाने दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Iran Israel war – इराणचे नवे नेतृत्व जास्त काळ टिकणार नाही….डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला इशारा

घारापुरी बेटाच्या पोटातून ‘पुरातन खजिना’ मिळणार, इतिहासावर अधिक प्रकाश पडणार

शेअर बाजार लालेलाल, गुंतवणुकदारांचे हाल; सेन्सेक्स 2400 अंकांनी कोसळला, निफ्टी 24 हजारांच्या खाली

बॉल हरवल्याची तक्रार करू नका! हिंदुस्थानच्या ऐतिहासिक विजयावर पोलीस दलाचे भन्नाट ट्विट

चिरनेरच्या ‘हिंद टर्मिनल्स’मध्ये दोनशे परप्रांतीय कामगार घुसवले, भूमिपुत्रांना डावलले

भोयेंचे ‘कल्याण’ झाले, आता नालासोपाराचे ‘तिकीट’ कधी काढणार? बदलीचे आदेश निघून तीन महिने उलटले

Mojtaba Khamenei Named Iran's New Supreme Leader Amid Tensions With US & Israel Saamana

Iran – मोजतबा खामेनी इराणचे नवे सर्वोच्च नेते, ट्रम्प यांचा विरोध झुगारला

कोस्टल रोडवरील ‘जय हो’ गाण्यामुळे रहिवाशांना त्रास, तक्रारीनंतर पालिकेकडून तपास सुरू

मुंबईच्या वेशीवरील कोरळवाडी आदिवासी पाड्यात पाणीबाणी, जिल्हा परिषद कार्यालयाला घेराव