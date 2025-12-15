पार्टीवर पोलिसांचा छापा; ड्रेनेज पाईपला लटकून पळून जाण्याच्या प्रयत्नात तरुणी पडून गंभीर जखमी

Bengaluru Woman Falls Trying To Escape Hotel Via Drain Pipe After Cops Bust Party (1)
माहितीच्या आधारावर AI च्या मदतीने तयार करण्यात आलेले चित्र.

बंगळूरु येथे एका हॉटेलमध्ये पार्टी सुरू असताना, पहाटेच्या वेळी पोलिसांच्या धाडीनंतर ड्रेनेज पाईपच्या मदतीने बाल्कनीतून खाली उतरून पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना २१ वर्षीय तरुणी गंभीर जखमी झाली आहे.

रविवारी पहाटे हॉटेलमध्ये सुरू असलेला प्रचंड आवाजाच्या आणि गोंधळाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी हॉटेलवर धाड टाकली होती.

तरुणीच्या वडिलांनी, अँटोनी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, त्यांची मुलगी सात मित्रांसह ब्रुकफिल्ड येथील ‘सी एस्टा लॉज’ (Sea Esta Lodge) मध्ये पार्टीसाठी गेली होती.

याकरिता तीन खोल्या आरक्षित केल्या होत्या आणि पहाटे १ वाजल्यापासून ते जवळजवळ ५ वाजेपर्यंत त्यांची पार्टी सुरू होती.

पार्टीदरम्यान झालेल्या गोंधळाची आणि आवाजाची तक्रार स्थानिक रहिवाशांनी ‘११२’ हेल्पलाइनवर पोलिसांकडे दिली.

या माहितीनंतर, पोलीस लॉजवर पोहोचले आणि त्यांनी त्या ग्रुपला समज दिली. त्यांचा गोंधळ आणि ओरडण्यामुळे आजूबाजूच्या रहिवाशांना त्रास होत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

यावेळी पोलिसांनी मुलांकडून पैशांची मागणी केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे, मात्र या दाव्याची अद्याप अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही.

पोलिसांशी सुरू असलेल्या वादावादीत त्या तरुणीने घाबरून चौथ्या मजल्यावरील खोलीच्या बाल्कनीतून ड्रेनेज पाईपच्या साहाय्याने खाली उतरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला.

या प्रयत्नात तिचा तोल गेला आणि ती खाली पडली, ज्यामुळे तिला गंभीर दुखापत झाली.

तिच्या मित्रांनी तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असून तिची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या तक्रारीच्या आधारावर, पोलिसांनी ‘सी एस्टा लॉज’च्या मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. बाल्कनी परिसरात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसल्यामुळे लॉज व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणाचा (negligence) आरोप या गुन्ह्यात करण्यात आला आहे.

न्याय मिळावा यासाठी, तक्रारीत मुलीचे मित्र, लॉजचे कर्मचारी आणि घटनास्थळी उपस्थित असलेले पोलीस कर्मचारी यांची कसून चौकशी करून सखोल तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

घडलेल्या घटनेचा नेमका क्रम निश्चित करण्यासाठी आणि या प्रकरणात जबाबदारी ठरवण्यासाठी पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

