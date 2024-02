आरजेडीच्या आमदार किरण देवी यांच्या घरावर ईडीचे छापे

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी राष्ट्रीय जनता दलाच्या आमदार किरण देवी, त्यांचे पती आणि माजी आमदार अरुण यादव यांच्या आगियाव येथील निवासस्थानावर छापे टाकले आहेत. ईडीचे अधिकारी किरण देवी यांच्या निवासस्थानी पोहोचले, तेव्हा दोघेही पती-पत्नी आमदार तेथे नव्हते, या छापेमारीत कागदपत्रांची तपासणी सुरु आहे.

किरण देवी यांचे पती अरुण यादव माजी आमदार असून ते वाळूचे मोठे व्यावसायिक आहेत.ईडीची टीम मोठ्या संख्येने पोलीस अधिकाऱ्यांसह उपस्थित आहे आणि चौकशी करत आहेत. ईडीची 10 सदस्यीय टीम किरण देवी यांच्या घरात चौकशी करत आहे.

VIDEO | Enforcement Directorate (ED) raids at RJD MLA Kiran Devi’s residence in Ara, #Bihar. Visuals of MLA Kiran Devi’s house.

