बिहारमध्ये 11 जिल्ह्यांमध्ये पूरजन्य परिस्थिती, आरोग्य केंद्र आणि घर पत्त्यांसारखे कोसळले

बिहारमध्ये सातत्याने पाऊस पडत असल्याने नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील 11 जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर दरभंगा जिल्ह्यात पाण्याची पातळी वाढल्याने एक आरोग्य केंद्र जमीनदोस्त झाले आहे. तसेच एका गावात घर पत्त्याप्रमाणे कोसळले आहे.

बिहारमध्ये कोसी आणि गंडक नदीच्या पाणीपातळीत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे अनेक गावांत पाणी भरले आहे. राज्यातील सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, चंपारणसह 11 जिल्ह्यांत पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील मोतिहारी जिल्ह्यात पूराने कहर केला आहे. दरभंगा जिल्ह्यातील एका गावात पाणी शिरले. तेव्हा एका गावातील आरोग्य केंद्र जमीनदोस्त झाले.

गंडक, बागमती, कमला आणि महानंदा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. कमला आणि बागमती नदीच्या पाण्याने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. तर गंडक नदीतील पाणी पातळी वाढल्याने चंपारण, गोपालगंज आणि सारण जिल्ह्यात परिस्थिती बिघडली आहे.

#WATCH | Bihar: A house collapses in Bhawanipur, Motihari as incessant rainfall leads to a rise in water level of Sikrahna (Burhi Gandak) river, leading to soil erosion at river banks. The house was damaged due to heavy rainfall and unoccupied at the time of the incident. pic.twitter.com/JVRwcnr9xI

— ANI (@ANI) July 4, 2021