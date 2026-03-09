बिर्ला कॉलेज फसवणूक प्रकरण, दोषींवर कारवाई तर, निर्दोष विद्यार्थ्यांना भयमुक्त करा; भास्कर जाधवांची सरकारकडे मागणी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कल्याण येथील नामांकित बिर्ला कॉलेजमधील ६० ते ७० विद्यार्थ्यांची ट्रेडिंगच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार भास्कर जाधव यांनी आज विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.

यावेळी बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, कल्याण येथील बिर्ला कॉलेजमध्ये सुमारे ६० ते ७० विद्यार्थ्यांची ट्रेडिंगच्या नावाखाली फसवणूक करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांकडून कागदपत्रे घेऊन त्यांच्या नावावर बँक खाती उघडली आणि त्या खात्यांमधून लाखो रुपयांची बेकायदेशीर उलाढाल करण्यात आली आहे.”

ते म्हणाले की, “या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. ह्यामध्ये विद्यार्थ्यांची काही चूक नसेल तर त्यांना भयमुक्त करावे.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

टी-20 विश्वविजेतेपदानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा हुंकार; नवीन लक्ष्य केलं निश्चित! नेमकं काय म्हणाला?

Israel Iran War – तुम्ही 200 डॉलरने तेल खरेदी करू शकत असाल तरच युद्ध सुरू ठेवा! इराणचा इशारा

T20 World Cup – टीम इंडिया झाली मालामाल! पाहा कोणाला किती मिळाले बक्षीस… ऑस्ट्रेलियाची झोळी रिकामी?

मुंबईतील पहिले मँग्रोव्ह उद्यान नागरिकांसाठी खुले करा, आदित्य ठाकरे यांची सरकारकडे मागणी

परराज्यात नोंदणी असलेल्या बाईक टॅक्सींवर कठोर कारवाई करा, आमदार सुनील शिंदे यांची विधानपरिषदेत मागणी

Israel Iran War – तुर्कीयेची युद्धात उडी; भूमध्य समुद्रात इराणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र बुडवले

तेल’कट’! सौदी अरेबियाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे जगभरात खळबळ

निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध अविश्वास ठराव? संसदेत तृणमूल काँग्रेस मोठी पाऊले उचलण्याच्या तयारीत

प्रश्न विचारला नसताना स्पष्टीकरण देणे, हा खासदारांवर अन्याय; शशी थरूर यांनी जयशंकर यांना फटकारले