Lok Sabha Election 2024 : ना मतदान, ना मतमोजणी; निवडणुकीआधीच झाला खासदार

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. 19 एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले. एकूण सात टप्प्यात होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल 4 जून रोजी लागणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असतानाच गुजरातमध्ये निवडणुकीआधीच एक उमेदवार खासदारही झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘400 पार’चा नारा दिलेल्या भारतीय जनता पक्षाने मतमोजणीआधीच एक जागा जिंकली आहे. गुजरात राज्यामधील सूरत मतदारसंघात भाजप उमेदवाराने मतदान होण्याआधीच विजय मिळवला आहे. येथे भाजपचा उमेदवार बिनविरोध निवडून आला आहे.

सूरत मतदारसंघात गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून हाय व्होल्टेज ड्रामा सुरू आहे. काँग्रेस उमेदवार निलेश कुंभानी यांच्या उमेदवारी अर्जावर भाजपने आक्षेप नोंदवला होता. रविवारी यावर सुनावणी पार पडली आणि काँग्रेस उमेदवाराचा अर्ज रद्द करण्यात आला.

VIDEO | Surat District Collector gives Member of Parliament (MP) certificate to BJP’s Mukesh Dalal, who was elected unopposed from Surat Lok Sabha seat after all other candidates withdrew from the fray. #LSPolls2024WithPTI #LokSabhaElections2024 pic.twitter.com/0raJgl8RGu

— Press Trust of India (@PTI_News) April 22, 2024