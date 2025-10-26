पंतप्रधान मोदींसाठी दिल्लीत बनावट यमुना, आप नेत्याने केली पोलखोल

आप नेते आणि दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी रविवारी मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी दावा केला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी वासुदेव घाटावर बनावट यमुना तयार केली जात आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वजीराबाद येथून आणलेले स्वच्छ पाणी चोरीच्या मार्गाने या बनावट यमुनामध्ये पाठवले जात आहे. भारद्वाज यांनी सांगितले की ही योजना विशेषतः उत्तर प्रदेशच्या पूर्वांचलमधील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आखण्यात आली आहे.
सौरभ भारद्वाज यांनी एक व्हिडिओही शेअर केला, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले की छठ पूजेच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी वासुदेव घाटावर जाऊ शकतात आणि तेथे डुबकी घेऊ शकतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, खरी यमुना दूषित असल्याने, पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनमधून आणलेल्या स्वच्छ पाण्याने बनावट घाट तयार केला जात आहे. त्यांनी भाजप सरकारवर गरीब आणि पूर्वांचलातील लोकांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही केला. त्यांनी म्हटले की, फसवणुकीचे सर्व विक्रम मोडले गेले आहेत. पंतप्रधानांसाठी फिल्टर केलेल्या पाण्याची बनावट यमुना तयार करण्यात आली आहे, पण दिल्लीतील गरीबांसाठी यमुनेत मल आणि प्रदूषणयुक्त पाणी सोडले गेले आहे.”
सौरभ भारद्वाज पुढे म्हणाले की, एक खोटं लपवण्यासाठी सरकारला अनेक खोटं बोलावे लागत आहेत. त्यांनी भाजपवर टीका करताना म्हटले की सरकारने खोटं सांगितले की यमुना स्वच्छ केली गेली आहे. त्यांच्या मते, प्रत्यक्षात फक्त केमिकल टाकून फक्त फेस काढून टाकण्यात आला आहे आणि यमुना अजूनही पूर्णपणे स्वच्छ झालेली नाही. DPCC च्या अहवालाचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की हे पाणी ना पिण्यास योग्य आहे, ना आंघोळीला वापरण्यास योग्य आहे.