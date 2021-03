भाजप खासदारच्या मुलावर गोळीबार, स्वत:च हल्ल्याचा कट रचल्याचा पोलिसांना संशय

भाजपचे उत्तर प्रदेशमधील खासदार कौशल किशोर यांचा मुलगा आयुष किशोर याच्यावर मंगळवारी गोळीबार करण्यात आला. या हल्ल्यात आयुष जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मात्र या हल्ल्याच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी एक धक्कादायक शक्यता वर्तवली आहे. आयुषने स्वत:च त्याच्यावरील हल्ल्याचा कट रचल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

Lucknow: Son of MP Kaushal Kishore was shot in his chest

“Ayush, son of MP has received a gun shot injury and was brought to the hospital for treatment. His condition is stable now. Case will be registered. Investigation underway,” says police pic.twitter.com/jQQEP4V1ho

— ANI UP (@ANINewsUP) March 3, 2021