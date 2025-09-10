चंद्रपूरात बीएसएनएल कॉपर केबल चोरीचा 24 तासांत उलगडा; दोन आरोपींना अटक, 44 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

सामना ऑनलाईन
|

चंद्रपुरमध्ये बीएसएनएलचे 24 लाख रुपयांचे कॉपर केबल चोरी करणाऱ्या टोळीवर चंद्रपूर जिल्हा पोलीस दलातील स्थानिक गुन्हे शाखेने कारवाई करत फक्त 24 तासांत दोन आरोपींना अटक करून चोरीचा माल हस्तगत केला आहे. आरोपींनी हेल्मेट, रिफ्लेक्टर, जॅकेट आणि प्लॅस्टिक बॅरीकेटचा वापर करून स्वतःला कंत्राटी कामगार भासवत केबल कापल्याचे निष्पन्न झाले.

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने रामनगर पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्याचा तपास करताना गुप्त माहितीच्या आधारे आयशर ट्रक पकडला. त्यातून चोरीचा बीएसएनएल कॉपर केबल तसेच वाहन, साहित्य असा एकूण ४४ लाख ४८ हजार ३०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अटक आरोपींची नाव नरेंद्र सोरनसिंह मौर्या (२२, उधैनी, उत्तरप्रदेश) व नाजीम शोख असमुद्दीन शेख (२६, कलपीया, बदायु, उत्तरप्रदेश) अशी आहेत. ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अमोल काचोरे यांनी केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘हे’ पाणी महिलांसाठी वरदानापेक्षा कमी नाही! दररोज या पाण्याच्या सेवनाने चेहऱ्यावर येईल अनोखी चमक

चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे बांधकाम अभियंता निलंबित, लाच घेतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सीईओंकडून कारवाई

15 सप्टेंबरपासून दुप्पट पैसे मोजावे लागणार, हेलिकॉप्टरने चारधाम यात्रा करणे महागणार

‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळी 400 वैज्ञानिकांनी 24 तास काम केले, ‘इस्रो’चे प्रमुख व्ही. नारायणन यांची माहिती

यूपीआयचे नियम सोमवारपासून बदलणार, व्यापारी पेमेंटची मर्यादा वाढणार

ऑक्टोबरमध्ये राजस्थानमधील ही ठिकाणे फिरण्यासाठी आहेत सर्वात बेस्ट

पूरग्रस्त हिमाचल प्रदेशला 1500 कोटींची मदत, पंतप्रधान मोदी यांनी केली हवाई पाहणी

रायगडच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी समायोजनेचा आदेश गुंडाळला; अक्षर विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वेठीला धरल्याचा आरोप

ऐश्वर्याची कोर्टात धाव, परवानगीशिवाय जाहिरातीत फोटो वापरले