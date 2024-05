‘कान्स फिल्म फेस्टिव्हल’मध्ये हिंदुस्थानचा ‘सनफ्लॉवर्स वर द फर्स्ट वन टू नो’ ठरला अव्वल

साऱ्या जगाचे लक्ष लागलेल्या कान्स फेस्टीव्हलवर यंदा हिंदुस्थानीयांचा बोलबाला दिसत आहे. जिथे अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चननपासून अदिती राव हैदरी सारख्या अभिनेत्री रेड कार्पेटवर आपल्या फॅशनने सर्वांचे लक्ष वेधले. तर दुसरीकडे पुण्यातील फिल्म ऍन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या ‘सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन्स टू नो’ या चित्रपटाने कान्स महोत्सवाच्या विद्यार्थी गटात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

मागच्या काही दिवसांमध्ये ऐश्वर्या राय बच्चनपासून कियारा आडवाणी, जॅकलीन फर्नांडीज, दीप्ती सिधवानी आणि छाया कदम बरोबर अनेक कान्सच्या रेड कार्पेटवर वॉक करताना दिसल्या. तर अनेक बड्या सिनेमांचे प्रिमीयरही या फेस्टिव्हलमध्ये झाले. या 77 व्या कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये एफटीआयआयच्या दुसऱ्या शॉ़र्ट फिल्मने कान्सचा पुरस्कार जिंकला आहे. चिदानंद एस नाईक दिग्दर्शित ‘सनफ्लॉवर्स वर द फर्स्ट वन टू नो…’ या लघुपटाने सर्वोत्तम सिनेफ या श्रेणीत पहिला पुरस्कार आहे. हा कन्नड चित्रपट लोककथेवर आधारित आहे. ही हिंदुस्थानासाठी फार आनंदाची बातमी आहे.

आपल्या सिनेमाला कान्सच्या फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये मिळालेल्या यशाबाबत चित्रपटाचा दिग्दर्शक चिदानंद वरायटी मॅगझीनशी बोलताना म्हणाला, आमच्याजवळ फक्क चार दिवस होते. हा सिनेमा कन्नडच्या लोककथेवर आधारित आहे. ही ती कथा आहे, जी आम्ही ऐकत मोठे झालो. लहानपणापासूनच ही संकल्पना माझ्या डोक्यात होती. एफटीआयआयच्या सिनेमाला हा पहिल्यांदाच पुरस्कार मिळालेला नाही तर 2020 सालीही एफटीआयआयच्या अश्मिता गुहा नियोगी हिने दिग्दर्शित केलेला ‘कॅटडॉग’ या सिनेमानेही पुरस्कार जिंकला होता.

‘FTII brings big honour to India’

Our Student film “Sunflowers were the first ones to know” is the winner of La Cinef Award at 77th Cannes Film Festival

Student director Shri Chidananda S Naik received this prestigious award at Cannes on 23rd May 2024 pic.twitter.com/VgIBI13R0o

— FTII (@FTIIOfficial) May 24, 2024