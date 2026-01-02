कुंभार्ली घाटात अवघड वळणावर मालवाहक ट्रक उलटला, आठ तास वाहतूक ठप्प

सामना ऑनलाईन
|

चिपळूण पाटण मार्गावर कुंभार्ली घाट येथे रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे शुक्रवारी पहाटे चार वाजता एक मालवाहू ट्रक रस्त्यात मध्यभागी उलटल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक जवळपास आठ तास ठप्प झाली होती. यादरम्यान छोटी चार चाकी वाहने जातील एवढाच मार्ग शिल्लक होता. रस्त्याच्या दुतर्फा शेकडो वाहनांच्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळाल्या. हा अपघात कुंभार्ली घाटात असणाऱ्या मंदिराजवळ रस्त्याच्या झालेल्या दुर्दशेमुळेच घडल्याचे दिसून आले.

गत आठवड्यात कुंभार्ली घाटात रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे अनेक अपघात घडले. या घाटातील वाहतूक असंख्य खड्ड्यामुळे मंद गतीने सुरू आहे. वारंवार अपघात घडूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता दुरुस्ती कडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आज पहाटे गुजरात कडे जाणारा मालवाहू ट्रक अवघड वळणावर रस्त्याला मधोमध पडलेल्या चारामुळे रस्त्याच्या मध्यभागीच उलटला. यामुळे दोन्ही बाजूकडील वाहतूक ठप्प झाली. सदर अपघात पहाटे चारच्या दरम्यान घडल्याचे सांगण्यात आले.

सकाळी साडेअकरा वाजता कराड कडे जाणाऱ्या एका कंटेनर वरील पोकलेनने वळणावरील चरामध्ये थोडीफार माती टाकून दिल्याने काही बस तेथून दुपारी बारानंतर रवाना झाल्या. पहाटे चार ते दुपारी बारा या दरम्यान सर्व मालवाहक ट्रक घाटाच्या दोन्ही बाजूला रांगा लावून उभे होते.अलोरे आणि शिरगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस ठाणे होमगार्ड अपघात स्थळी उपस्थित राहून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या अपघातानंतर मार्ग सुरळीत सुरू करण्याकडे पूर्णता दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले. पहाटे चार वाजता अपघात घडूनही दुपारी बारापर्यंत अपघात स्थळी क्रेन पोहोचू शकल्या नव्हत्या. याबाबत वाहन चालकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सदर घाट रस्ता येत्या आठवडाभरात तातडीने दुरुस्त न केल्यास या ठिकाणी रास्तारोको सारखे आंदोलन कोणतीही पूर्वकल्पना न देता करणार असल्याचे यावेळी वाहन चालकांनी आपल्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले.

अवघड वळणावर मालवाहू ट्रक उलटल्यानंतर ट्रकच्या टॅंक मधील डिझेल रस्त्यावर सर्वत्र पसरल्यामुळे दुचाकी आणि चार चाकी वाहने या ठिकाणी घसरत असल्याचे दिसून आले. हा सारा परिसर अत्यंत धोकादायक झाला असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याबद्दल सखेत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Dapoli News – बुरोंडी बंदरात जेटी अभावी मासेमार बांधवांचे होतायेत हाल

नैराश्यातून महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीचा मृत्यू; लैंगिक छळ आणि रॅगिंगप्रकरणी प्राध्यापकासह तीन विद्यार्थिनींवर गुन्हा दाखल

लग्नाला नकार दिला म्हणून तरुणी संतापली, प्रियकराचे गुप्तांग छाटले; मुंबईतील धक्कादायक घटना

इंदूर दूषित पाणीप्रकरण – सरकारने या पापाचे प्रायश्चित्त घ्यायला हवे, उमा भारती यांचा भाजपला घरचा आहेर

फेक AI व्हिडीओवरून जावेद अख्तर संतापले, कायदेशीर कारवाईचा दिला इशारा

Ratnagiri news – 10 हजाराची लाच घेताना तलाठी लाचलुचपतच्या जाळ्यात

mumbai real estate record 1.5 lakh homes sold in a year, govt earns rs 13,487 crore revenue

मुंबईत वर्षभरात दीड लाख घरांची विक्री; मुद्रांक शुल्कातून सरकारी तिजोरीत 13,487 कोटींचा महसूल

अहिल्यानगरात शिंदे गटाला झटका, एकूण पाच उमेदवारांचे अर्ज बाद, एबी फॉर्मवरील खाडाखोड, चुकीची स्वाक्षरी करणे भोवले

10 महापालिकांसाठी 18 हजार उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात, पुण्यात सर्वात जास्त, तर वसई-विरारमध्ये सर्वात कमी