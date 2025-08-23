CBI Raid – अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ, ईडीनंतर आता सीबीआयकडून छापेमारी

सामना ऑनलाईन
|

रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ईडीनंतर आता सीबीआयनेही अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. यानंतर शनिवारी सीबीआयचे पथक मुंबईत अनेक ठिकाणी छापे टाकत आहेत. आरकॉम आणि अनिल अंबानीशी संबंधित ठिकाणी ही शोध मोहीम सुरू आहे. एसबीआयच्या तक्रारीनंतर सीबीआय ही छापेमारी करत आहे.

याआधी ईडीने अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी ही शोध मोहीम हाती घेण्यात आली. सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित 6 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयने कंपनीविरुद्ध बँक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.

कर्ज घोटाळ्यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला 2000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा झाला आहे. एसबीआयने 13 जून 2025 रोजी याला “फसवणूक” म्हणून वर्गीकृत केले होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बँकेच्या बोर्ड-मंजूर धोरणानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतर, 24 जून 2025 रोजी बँकेने आरबीआयला कळवले आणि तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. आता सीबीआयने औपचारिक गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांची चौकशी केली होती. ही चौकशी नवी दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात करण्यात आली. यावेळी 17,000 कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याबाबत अनिल अंबानी यांची अनेक तास चौकशी करण्यात आली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Nanded News – अतिवृष्टीने तोंडचा घास हिरावला, हताश शेतकऱ्याने मृत्यूला कवटाळलं; मुलाच्या विरहात आईचाही मृत्यू

समृद्धी महामार्गावर मुंबईच्या सराफाला लुटलं; चालकच दरोडेखोरांचा ‘सारथी’ बनला अन् 4.60 कोटींचं सोनं लंपास केलं

सोयीच्या प्रभाग रचनांसाठी मिंधे गट, भाजप कोणत्याही थराला जावू शकतात; संजय राऊत यांचा हल्लाबोल

Thane news – ‘गडकरी’त हिंदीत ‘निकास’.. मराठी भकास, रंगायतनमध्ये चोर पावलाने वादाची घुसखोरी

पालघरमध्ये मिंध्यांचा करेक्ट कार्यक्रम; भाजपने गट फोडला, स्वबळाचा नारा, 10 जिल्हा परिषद सदस्य, अनेक सरपंच-उपसरपंच गळाला

पाणी, व्यवहार बंद केले, मग पाकिस्तानशी क्रिकेट कशासाठी? भाजप समर्थक सट्टेबाजांसाठी? संजय राऊत कडाडले

29 प्रभाग, 115 सदस्य; वसई-विरार पालिकेचा प्रभागरचना प्रारूप आराखडा जाहीर

देवभूमी उत्तराखंडवर आभाळ कोसळलं; चमोलीमध्ये मध्यरात्री ढगफुटी, झोपेत असलेलं थराली गाव चिखलाखाली, एकाचा मृत्यू

शेअर बाजार 250 अंकांनी कोसळला, अदानी पोर्ट्स, एचसीएल टेकचे भाव घसरले