चेंबुरच्या कॉर्पोरेट पार्कात भीषण आग, सुदैवाने जीवितहानी नाही

मुंबईच्या चेंबूर परिसरातील दोन मजली कॉर्पोरेट पार्कमध्ये सोमवारी पहाटे भीषण आग लागल्याची माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

सियन-ट्रॉम्बे रोडवरील कॉर्पोरेट पार्कच्या दुसऱ्या मजल्यावर असलेल्या थॉमस कुक कार्यालयात ही आग लागली. ही आग पहाटे साधारणपणे 1.30 वाजता अग्निशमन दलाला कळवण्यात आली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आगीची माहिती मिळताच आठ अग्निशमन इंजिनं आणि इतर अग्निशमन वाहने घटनास्थळी धावून गेली आणि पहाटे 4.33 वाजता आग आटोक्यात आणण्यात आली, असे महापालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.

आग प्रामुख्याने विद्युत वायरिंग, ऑफिसमधील फर्निचर, कागदपत्रे, यूपीएस बॅटरी बॅकअप, बनावट छत, लाकडी दरवाजे, काचेचे फ्रेम आणि इतर वस्तूंमध्ये मर्यादित होती, असे त्यांनी सांगितले. “कोणालाही दुखापत झाल्याची कोणतीही नोंद नाही,” असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.

