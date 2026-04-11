पुरंदरमध्ये हेलिकॉप्टरचं लँडिंग चुकलं, मंत्री छगन भुजबळ थोडक्यात बचावले

महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना घेऊन जाणारे हेलिकॉप्टर शनिवारी पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात चुकीच्या ठिकाणी उतरल्याची घटना घडली. नियोजित हेलिपॅडऐवजी हेलिकॉप्टर जवळच्याच पार्किंग परिसरात उतरले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आणि मंत्री तसेच वैमानिक सुरक्षित आहेत.
ही घटना ते खानवडी गावात एका स्थानिक कार्यक्रमासाठी जात असताना घडली. लँडिंगदरम्यान वैमानिकाला हेलिपॅड दिसेनासे झाले आणि ‘ब्राउनआउट’ या स्थितीमुळे दृश्यमानता अचानक कमी झाली. हेलिकॉप्टरच्या रोटरमुळे उडालेल्या धुळीमुळे आणि कचऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या या परिस्थितीत वैमानिकाला अचूक लँडिंग करणे कठीण झाले. परिणामी, हेलिकॉप्टर नियोजित हेलिपॅडऐवजी शेजारील मोकळ्या वाहन पार्किंगमध्ये उतरले.
या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला असून, त्यात हेलिकॉप्टर सुरक्षितपणे खाली उतरताना दिसत आहे. जरी लँडिंग नियोजित ठिकाणी झाले नसले, तरी ते नियंत्रित पद्धतीने पार पडले आणि कोणत्याही व्यक्ती किंवा मालमत्तेला धोका निर्माण झाला नाही.
घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि वैमानिकाला चुकीच्या लँडिंगबाबत माहिती दिली. त्यानंतर हेलिकॉप्टर योग्य हेलिपॅडकडे हलवण्यात आले.
‘ब्राउनआउट’ ही हेलिकॉप्टर उड्डाणातील एक सामान्य पण आव्हानात्मक परिस्थिती मानली जाते. विशेषतः कोरड्या आणि धुळीच्या भागात लँडिंग करताना अशी समस्या निर्माण होते आणि त्यामुळे वैमानिकाचा गोंधळ उडू शकतो.
दरम्यान, या घटनेबाबत अद्याप कोणतीही चौकशी जाहीर करण्यात आलेली नाही. थोड्याशा व्यत्ययानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी नियोजित कार्यक्रमात सहभाग घेतला.