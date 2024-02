छत्तीसगडमध्ये चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार, शस्त्रास्त्र जप्त

छत्तीसगडमधील कांकेर जिल्ह्यात सुरक्षा जवानांशी झालेल्या चकमकीत तीन नक्षलवादी ठार झाले आहेत. रविवारी सकाळी ही चकमक झाल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

Chhattisgarh | An encounter broke out between police and Naxalites in the Koyalibeda area, Kanker. Bodies of 3 Naxalites have been recovered. Police party is safe: Kanker SP Indira Kalyan Elesela

