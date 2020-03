मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विनंती मान्य, आंतरराज्य विमानसेवा बंद

कोरोनाचे संकट पाहता आंतरराज्य विमानसेवा बंद करावी अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केली होती. ही विनंती केंद्र सरकारने मान्य करून देशातील आंतरराज्य विमानसेवा बंद केली आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने तशी सूचना जारी केली आहे. विमान कंपन्यांनी प्रवाशांना आजच रात्री 11 वाजून 59 मिनिटापर्यंत त्यांना गंतव्य ठिकाणी सोडावे असे आदेश मंत्रालयाने दिले आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारने सर्व आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे स्थगित केली आहेत.

देशात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशातील अनेक राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढले आहेत. पंजाब आणि महाराष्ट्रात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच देशातील 75 जिल्ह्यांत लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. या काळात फक्त अत्यावेशक सेवा सुरू राहणार आहेत.

Domestic schedule commercial airlines shall cease operations from the mid night 23.59 IST hours on 24/3/2020.

केंद्र सरकारने आता आंतरराज्य विमानसेवा बंद केल्या आहेत. आता फक्त कार्गो विमानसेवा सुरू राहणार आहेत असे सरकारने जाहीर केले आहे.

Currently there are no restrictions imposed on domestic or foreign air operators for carrying out cargo operations at any airport in India.All stakeholders kindly note.

