गोव्यानंतर आता मणिपूर ही झाला कोरोनामुक्त

मणिपूरचे मुख्यमंत्री नोंगथोमबाम बीरेन सिंह यांनी राज्य कोरोनामुक्त झाल्याची घोषणा करत आनंद व्यक्त केला आहे. त्यांनी ट्विटरद्वारे याबाबत घोषणा केली आहे. रविवारी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ही राज्यात कोरोनाचा एकही रुग्ण नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच त्यांनी 3 मेपर्यंत लॉकडाऊन पाळण्याचे राज्यातील जनतेला आवाहन केले आहे.

मुख्यमंत्री नोंगथोमबाम बीरेन सिंह यांनी ट्विट करत लिहिलं की, ‘मला हे सांगताना आनंद होत आहे कि कोविड -19 पासून मणिपूर मुक्त झाले आहे. या आजाराची लागण झालेले दोन्ही रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले असून त्यांच्या अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. राज्यात कोरोनाचा एकही नवीन रुग्ण आढळलेला नाही.’

मार्च महिन्यात ब्रिटनहून मणिपूर मध्ये आलेल्या 23 वर्षीय महिलेचा कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आला होता. यानंतर मणिपूरमध्ये लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने लोकांना होम क्वारंटाइनचे नियम पाळल्यास आणि आजाराचे कोणतेही लक्षण आढळल्यास लपवू नये असे आवाहन केले होते. राज्यातील जनतेनेही या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद दिला. दरम्यान, देशातील ईशान्य भागात अद्याप कोरोना पोहोचलेला नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानुसार, सोमवार सकाळी 10:45 पर्यंत देशात 14165 लोकांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. यामधील 2546 रुग्ण बरे झाले असून 543 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

I am glad to share that Manipur is now Corona free. Both patients have fully recovered and have tested negative. There are no fresh cases of the virus in the state: Manipur CM N Biren Singh pic.twitter.com/5d9xR7kg8g

— ANI (@ANI) April 20, 2020