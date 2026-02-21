चेहऱ्यावर बर्फ लावण्याचे अगणित फायदे

उन्हाळ्यात चेहरा काळवंडतो अशावेळी पार्लरमध्ये जाऊन, महागडे उपचार करण्यापेक्षा घरी स्वस्त आणि मस्त उपाय करता येतो. उन्हाळ्यात आपल्या चेहऱ्याला बर्फ लावल्याने अनेक फायदे होतात. आपल्या चेहऱ्याची त्वचा बर्फ लावल्याने, अधिक खुलते. त्यामुळेच सध्याच्या घडीला चेहऱ्याला बर्फ लावण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.
सकाळी चेहऱ्यावर बर्फ चोळल्याने रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे तेजस्वी आणि चमकदार त्वचा मिळते. शिवाय, ते त्वचेला शांत करते आणि आराम देते.
बर्फ लावल्याने मुरुमे कमी होतात. मुरुमांच्या प्रवण त्वचेवर बर्फ लावल्याने लालसरपणा, जळजळ आणि मुरुमे दिसणे कमी होते.
त्वचेवर मोठ्या छिद्रांमुळे घाण आणि इतर पदार्थ त्वचेवर चिकटून राहतात. अशा परिस्थितीत, आइस फेशियल खूप प्रभावी ठरते. उघडे छिद्र कमी करण्याचा आणि त्यांना लहान दिसण्याचा हा एक उत्तम मार्ग आहे. बर्फ नैसर्गिक टोनर म्हणून देखील काम करतो आणि अतिरिक्त सेबम उत्पादन नियंत्रित करतो.
जर तुमच्या भुवया किंवा वरच्या ओठांना थ्रेडिंग किंवा ऑइल वॅक्सिंगनंतर जळजळ जाणवत असेल, तर त्यावर बर्फ लावल्याने लालसरपणा आणि त्वचेची जळजळ कमी होऊ शकते.
बर्फ त्याच्या दाहक-विरोधी गुणधर्मांसाठी ओळखला जातो आणि उष्णतेशी संबंधित सूज कमी करण्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. ते चेहऱ्यावरील, डोळ्यांभोवती आणि तोंडाभोवती सूज कमी करण्यास देखील मदत करते.
मेकअप लावण्यापूर्वी एक वाटी बर्फाच्या पाण्यात ५ मिनिटे भिजवा. त्यानंतर, स्वच्छ टॉवेलने तुमचा चेहरा हळूवारपणे पुसून टाका. नंतर, मेकअप लावायला सुरुवात करा. तुमचा मेकअप जास्त काळ टिकल्याचे दिसेल. कोरियन सौंदर्य स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाऱ्या बहुतेक महिला या सोप्या पण प्रभावी तंत्राचा वापर करतात.
डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे असल्यास, बर्फ लावणे हा प्रभावी उपाय आहे. याकरता गुलाबपाणी आणि काकडीचा रस मिसळू शकता, मिश्रण गोठवू शकता आणि नंतर डोळ्यांभोवती बर्फाचे तुकडे लावू शकता. असे काही वेळा केल्याने सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
बर्फाच्या पाण्याचे अनेक पारंपारिक फायदे आहेत, ज्यात तुमच्या चेहऱ्याची त्वचा घट्ट आणि चमकदार ठेवणे आणि मुरुमे आणि काळी वर्तुळे कमी करणे समाविष्ट आहे. थंड पाण्यामुळे नियमित वापरामुळे तुमच्या त्वचेवर थोडासा सुन्नपणा येऊ शकतो, परंतु आठवड्यातून दोन किंवा तीन वेळा असे केल्याने प्रभावी परिणाम मिळतील.