विजयस्तंभ मानवंदनेसाठी देशभरातून लोटला जनसागर

सामना ऑनलाईन
|

शौर्यदिनानिमित्त कोरेगाव भीमा येथे विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी आज देशभरातून लाखोंचा जनसागर लोटला. या सोहळ्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने चोख व्यवस्था ठेवण्यात आली होती.

1818च्या कोरेगाव भीमा लढय़ामध्ये शहीद सैनिकांच्या स्मरणार्थ पेरणे येथे विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी दरवर्षी येतात. यंदा महाराष्ट्रासह देशभरातील विविध भागांतून आलेल्या लाखो अनुयायांनी अभिवादन करून विजयस्तंभाला सलामी दिली. सकाळी सहा वाजता उपमुख्यमंत्री आणि जिह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले.

माजी सैनिकांची मानवंदना

महार रेजिमेंटमधून निवृत्त झालेल्या ‘यशसिद्धी आजी-माजी सैनिक संघटने’च्या माध्यमातून सुमारे 3000 निवृत्त महार सैनिकांनी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या उपस्थितीत सकाळी नऊ वाजता विजयस्तंभाला मानवंदना दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘फास्टॅग’धारक कारसाठी केवायव्हीची प्रक्रिया रद्द

india's first vande bharat sleeper train to launch soon on guwahati-kolkata route

पहिली ‘वंदे भारत स्लीपर’ ट्रेन लवकरच प्रवासी सेवेत

वसुधैव कुटुंबकम म्हणणाऱ्या समाजात कौटुंबिक वाद चिंतेची बाब, उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

AC local

हार्बरचा प्रवास गारेगार बनणार, एसी ट्रेन चालवण्याचा प्रस्ताव

akhil maharashtra logistics association meets uddhav thackeray for skill development scheme

लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र कौशल्य विकास योजनेची गरज, अखिल महाराष्ट्र संघटनेने घेतली उद्धव ठाकरे यांची भेट

पहिल्याच दिवशी झटका, व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 111 रुपयांनी महागला

विद्यापीठाच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्याला नको! हायकोर्टाने मुंबई विद्यापीठाला सुनावले, 5 दिवसांत बीएमएसचा निकाल देण्याचा आदेश

बांगलादेशात आणखी एका हिंदूला जाळून मारण्याचा प्रयत्न

आत्महत्या केल्यावरच मुख्यमंत्र्यांना जाग येणार का? एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांना भेट नाकारली