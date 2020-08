हिंदुस्थानी जवानांचा पराक्रम जगासमोर, गलवान खोऱ्यात मारलेल्या चीनी सैनिकांच्या थडग्यांचे फोटो व्हायरल

पूर्व लडाखमधील लडाख गलवान खोऱ्यात हिंदुस्थान-चीनच्या सैनिकांमधील संघर्षानंतर आपले किती सैनिक मारले गेले याची माहिती चीनकडून लपवली जात आहे. सैनिक मारले गेले इतकीच कबुली देण्यात आली आहे. मात्र आतापर्यंत ठार झालेल्या सैनिकांची संख्या सांगण्यात आलेली नाही. मात्र गलवानमध्ये ठार झालेल्या चिनी सैनिकांच्या थडग्यांची छायाचित्रे चीनच्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

A picture is circulating on Weibo, showing the tombstone of a 19 year old Chinese soldier who died in the “China-India Border Defense Struggle” in June 2020. He was from Fujian Province. https://t.co/Brrw5o7h4z

— M. Taylor Fravel (@fravel) August 28, 2020