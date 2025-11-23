तीस देशांच्या दुतावासांतील शिष्टमंडळाला अजिंठा लेणीची भुरळ!

जगप्रशिद्ध अजिंठा लेणीला रविवारी विविध तीस देशांच्या दूतावासाच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. यावेळी येथील अजिंठा लेणी क्रामाक एक, दोन, दहा, सोळा, सतरा व येथील कोरीव शिल्प कलाकृती पाहून हे राजदूत भारावून गेले. यावेळी येथे आल्यावर त्यांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या परिवारातील सदस्य उपस्थित होते.
या शिष्टामंडळास संभाजीनगर येथील गाईड संजय वासवानी, उमेश जाधव, विवेक पाठक, माया नरसापुरे, आदी जणांनी येथील लेण्यांची सखोल माहिती दिली. यावेळी देशातील अनेक राज्यांमध्ये विविध ठिकाणी पर्यटन स्थळ खूपच चांगल्या पद्धतीने जतन केले आहे. जगपशिद्ध अजिंठा लेणी पाहून आम्ही खुपच आनंदी झालो आहोत. तसेच येथील लेणी क्रमांक एक, दोन सोळा, सतरा या येथील झाडाच्या पानांपासून बनवलेले रंग अजूनही चांगल्या पद्धतीने जतन केले आहे. येथे येवून आम्हाला खूप आनंद होत असल्याचे ते म्हणले.
काहींनी डोलित बसून लेणी पाहण्याचा आनंद घेतला. यावेळी शिष्टमंडळास बंदोबस्तासाठी संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक विनयकुमार राठोड यांच्या मार्गर्शनाखाली पोलीस उपविभागीय अधिकारी दिनेशकुमार कोल्हे, सपोनी प्रफुल्ल साबळे, सिल्लोड, सोयगाव, अजिंठा फर्दापूर पोलीस ठाण्यातील अधिकारी व पोलीस फौज फाटा मोठ्याप्रमाणात होता. तसेच अजिंठा लेणीतील भारतीय पुरात्त्व विभागाचे संवर्धन अधिकारी मनोज पवार, पर्यटन महामंडळाचे व्यवस्थापक राज पाटील, महसूल विभागाचे अधिकारी, विज मंडळाचे अधिकारी, वनविभागाचे अधिकारी, सोयागाव आगर प्रमुख अनेक विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी जण यावेळी उपस्थित होते.