सुरतच्या व्यापाऱ्याने तयार केला हिरेजडीत मास्क

कोरोना व्हायरसमुळे सध्या मास्क घालणे हे सक्तीचे झाले आहे. मास्कचा देखील एक फॅशन ट्रेंड आला आहे. बाजारात वेगवेगळ्या प्रकारचे बरेच मास्क उपलब्ध आहेत. काही हौशी लोकांनी स्वत:साठी चांदी व सोन्याचे मास्क बनवले आहेत. आता त्याच्या एक पाऊल पुढे जात सुरत मध्ये एका हिरे व्यापाऱ्याने हिरे जडीत मास्क तयार केला आहे. या मास्कची किंमत दीड ते चार लाख रुपये आहे.

Gujarat: A jewellery shop in Surat is selling diamond-studded masks ranging between 1.5 lakhs to 4 lakhs. Owner of the shop says, “As lockdown was lifted, a customer who had a wedding at his home came to our shop & demanded unique masks for bride & groom.” #COVID19 pic.twitter.com/Oz5ShitRKj

— ANI (@ANI) July 10, 2020