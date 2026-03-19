दिनेश कार्तिक पुन्हा एकदा बाबा झाला, पत्नी दीपिकाने दिला गोंडस मुलीला जन्म

माजी भारतीय क्रिकेटपटू दिनेश कार्तिक पुन्हा एकदा बाबा झाला आहे. पत्नी दीपिका पल्लीकलने एका मुलीला जन्म दिला आहे. दीपिका एक प्रसिद्ध स्क्वॅश खेळाडू आहे. या जोडप्याने २०२१ मध्ये त्यांच्या तिसऱ्या अपत्याचे, म्हणजेच जुळ्या मुलांचे, स्वागत केले होते. कार्तिक आणि पल्लीकल यांनी २०२१ मध्ये कबीर आणि जियान या जुळ्या मुलांचे स्वागत केले होते. या जोडप्याने आपल्या मुलीचे नाव राहा असे जाहीर केले आहे. कार्तिकने गुरुवारी (१९ मार्च) चाहत्यांसोबत ही आनंदाची बातमी शेअर केली. इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या एका पोस्टमध्ये कार्तिकने लिहिले, “मनात प्रार्थना आणि शब्दातीत कृतज्ञतेसह, आम्ही आमच्या सुंदर मुलीचे या जगात आनंदाने स्वागत करत आहोत. कबीर आणि जियान त्यांची छोटी बहीण, राहा पल्लीकल कार्तिक हिची ओळख करून देताना खूप आनंदी आहेत. प्रेम, दीपिका आणि दिनेश.”
४० वर्षीय कार्तिकच्या पोस्टवर चाहत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेक मोठ्या क्रिकेटपटूंनीही त्याला मुलीच्या जन्माबद्दल अभिनंदन केले. स्टार फलंदाज विराट कोहलीने कमेंट बॉक्समध्ये हार्ट इमोजी शेअर केला. माजी सलामीवीर शिखर धवनने लिहिले, “अभिनंदन भावा.” अष्टपैलू अक्षर पटेलने कमेंट केली, “अण्णा, खूप खूप शुभेच्छा.” कार्तिक रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर (RCB) संघाचा मार्गदर्शक आहे. फ्रँचायझीने कार्तिकचे अभिनंदन करत लिहिले, “राहासाठी खूप खूप प्रेम आणि एक छोटी RCB जर्सी पाठवत आहोत.” आम्ही तुम्हाला सांगतो की, कार्तिक आणि पल्लीकल यांचे लग्न २०१५ साली झाले होते. दोघांनी पारंपरिक हिंदू आणि ख्रिश्चन रितीरिवाजानुसार लग्न केले.
पद्मश्री पुरस्कार विजेती दीपिका महिलांच्या जागतिक स्क्वॅश क्रमवारीत अव्वल १० मध्ये स्थान मिळवून आहे. अव्वल १० मध्ये स्थान मिळवणारी ती पहिली भारतीय महिला स्क्वॅश खेळाडू आहे. तिने शेवटचा सहभाग ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत घेतला होता, जिथे तिने मिश्र दुहेरीमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. २०२२ च्या सुरुवातीला प्रसूती रजेवरून परतल्यानंतर, तिने जागतिक दुहेरी स्क्वॅश चॅम्पियनशिपमध्ये दोन विजेतेपदे जिंकून यशस्वी पुनरागमन केले. तिने २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत कांस्यपदकही जिंकले.