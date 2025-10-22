रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याबाबतची ट्रम्प-पुतिन यांची बैठक पुढे ढकलली; शांतता प्रस्थापित होण्याबाबत साशंकता

रशिया-युक्रेन युद्ध सुमारे चार वर्षांपासून सुरू आहे. हे युद्ध थांबवण्यासाठी बुडापेस्टमध्ये होणारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे रशिया- युक्रेन युद्ध थांबणार का आणि या दोन देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित होणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रशियाने तातडीने युद्धबंदीचा प्रस्ताव नाकारला असून युक्रेनने डोनबासवरील नियंत्रण रशियाकडे द्यावे, अशी अट घातली आहे. पुतिन भूमिकेवर ठाम असल्याने बैठकीकून काहीही निष्पन्न होणार नसल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या पुतिन आणि ट्रम्प यांच्यात बैठकीची कोणतीही योजना नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो आणि रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्यातील फोनवरील संभाषण चांगले झाले असले तरी, त्यांनी बैठक पुढे ढकलली आहे. गेल्या आठवड्यात, ट्रम्प म्हणाले होते की ते लवकरच हंगेरीमध्ये पुतिन यांच्याशी युद्ध संपवण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी भेटतील. तथापि, पुतिन तडजोड करण्यास तयार नाहीत. युद्धबंदीवर चर्चा सुरू होण्यापूर्वी युक्रेनने आणखी काही प्रदेश सोडावा अशी रशियाची इच्छा आहे. रशियाची मागणी आणि अमेरिकेचा प्रस्ताव यात मतभेद असल्याने बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की रशियाने अलीकडेच अमेरिकेला एक खाजगी नोट पाठवली आहे, ज्यामध्ये संपूर्ण डोनबास प्रदेशावर नियंत्रण ठेवण्याची त्याची पूर्वीची मागणी पुन्हा मांडण्यात आली आहे. हे ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाच्या विरोधात आहे की दोन्ही सैन्ये सध्या जिथे आहेत तिथे लढाई थांबली पाहिजे. रशियाने आधीच लुहान्स्क प्रांत आणि शेजारील डोनेत्स्कचा सुमारे ७५% भाग व्यापला आहे. युरोपियन देशांनी अमेरिकेला रशियावर दबाव कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे जेणेकरून त्याच्या विद्यमान सीमेवरील लढाई त्वरित संपवण्यास सहमती मिळेल. रशियाने म्हटले आहे की या बैठकीपेक्षा अलास्का येथे झालेल्या मागील बैठकीत झालेल्या करारांची अंमलबजावणी कशी करायची हे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सांगितले की नवीन बैठकीची तारीख अद्याप निश्चित केलेली नाही.