Iran War – लाल समुद्रातील सौदी-एक्सॉन रिफायनरीवर इराणचा हवाई हल्ला; जागतिक ऊर्जा संकट गडद होण्याची शक्यता

होर्मुझनंतर इराणने यान्बूला लक्ष्य होर्मुझनंतर इराणने यान्बूला लक्ष्य केले आहे. सौदी अरेबियाच्या लाल समुद्र किनाऱ्यावरील यान्बू बंदरात असलेल्या सॅमरेफ रिफायनरीवर गुरुवारी हवाई हल्ला झाला. ही रिफायनरी सौदी अरामको आणि एक्सॉनमोबिल यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा हल्ला किरकोळ स्वरूपाचा होता आणि सुदैवाने यामुळे रिफायनरीचे कोणतेही मोठे नुकसान झालेले नाही. मात्र, या घटनेमुळे जागतिक तेल बाजारपेठेत चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतारमधील सॅमरेफसह अनेक ऊर्जा प्रकल्प रिकामे करण्याचा इशारा दिल्यानंतर काही वेळातच हा हल्ला झाला. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या ऊर्जा सुविधांवर केलेल्या हल्ल्यांचा हा प्रत्युत्तर असल्याचे मानले जात आहे. गेल्या महिन्यात युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे, कच्च्या तेलाच्या निर्यातीसाठी सध्या यान्बू बंदर हा आखाती देशांकडील एकमेव प्रमुख मार्ग उरला आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा एक पंचमांश हिस्सा याच मार्गावरून वाहून नेला जातो. यापूर्वी युएईमधील फुजैराह बंदरावरही हल्ले झाले होते, ज्यामुळे ऊर्जा संकट अधिक गंभीर बनले आहे.
इराक आणि इराणसह आखाती देश मिळून जगातील 31 टक्के तेल आणि 8 ते 17 टक्के वायूचे उत्पादन करतात. या तणावादरम्यान इराणने कतारच्या रास लाफान एलएनजी प्रकल्पावर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात मोठे नुकसान झाले आहे. सॅमरेफ रिफायनरीवरील या ताज्या हल्ल्यामुळे तेल बाजारातील अस्थिरता आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सौदी अरेबिया आणि इतर प्रादेशिक देश सध्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत असले, तरी इराणच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण राहिली आहे. जर असे हल्ले सुरूच राहिले, तर जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती प्रचंड वाढू शकतात, ज्याचा थेट परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर होईल.