अमरावती: लग्नात नवरदेवाला चाकूने भोसकले; कॅमेरामॅनच्या ड्रोनने हल्लेखोरांचा २ किमीपर्यंत केला पाठलाग

अमरावती शहरात सोमवारी एका लग्नसमारंभात नवरदेवाला स्टेजवर चाकूने भोसकल्यामुळे आनंदाचे वातावरण क्षणार्धात बदलले. यावेळी लग्नाचे चित्रीकरण करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या ड्रोन कॅमेऱ्याने केवळ हा हल्ला चित्रित केला नाही, तर पळून जाणाऱ्या आरोपीचा आणि त्याच्या साथीदाराचा सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत पाठलाग करून त्यांचे चित्रण केले.
बडनेरा रोडवरील एका लॉन मध्ये रात्री ९:३० वाजताच्या सुमारास २२ वर्षीय सुजल राम समुद्रा याच्या लग्नसमारंभात ही घटना घडली. रघु जितेंद्र बक्षी नावाच्या आरोपीने स्टेजवर येऊन नवरदेवाला चाकूने तीन वेळा भोसकले, यात नवरदेवाच्या मांडीला आणि गुडघ्याला जखमा झाल्या.
कॅमेरामॅनने ड्रोन कॅमेऱ्याने केला हल्लेखोरांचा पाठलाग
लग्न समारंभाचे शुटिंग करण्यासाठी वापरण्यात आलेले ड्रोन फुटेज आता इथे घडलेल्या हिंसक गुन्ह्यात महत्त्वाचा पुरावा ठरले आहे. लग्नसमारंभाचे चित्रीकरण करणाऱ्या ड्रोन कॅमेऱ्यात ही संपूर्ण घटना कैद झाली आहे आणि आता हे फुटेज खटल्यातील अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा बनले आहे.
प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, वऱ्हाडी मंडळींमध्ये गोंधळ उडाला असतानाही, ड्रोन ऑपरेटरने चित्रीकरण सुरू ठेवले आणि पळून जाणाऱ्या हल्लेखोराचा पाठलाग केला. सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत त्यांचे फुटेज घेतल्यानंतर हल्लेखोर निसटून गेले.
पोलिसांनी हे फुटेज जप्त केले आहे, ज्यात आरोपीचा चेहरा आणि तो पळून जाण्याचा मार्ग स्पष्टपणे दिसत आहे. अधिकाऱ्यांनी या फुटेजला प्रकरणातील मुख्य पुरावा म्हटले आहे.
व्हिडिओ स्टेजवरून सुरू होतो आणि हुडी घातलेल्या हल्लेखोराचा वेगाने पाठलाग करतो. तो लॉनमधून धावत बाहेर येतो आणि बाहेर पार्क केलेल्या बाईकवर बसून पळून जातो. यावेळी काळ्या रंगाचे कपडे घातलेला आणखी एक व्यक्ती त्याला साथ देत असल्याचे स्पष्ट दिसते. नवरदेवाकडील एका नातेवाईकाने त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण ते दोघे पळून गेले. ड्रोन कॅमेऱ्याने दोन्ही हल्लेखोरांचा दोन किलोमीटरपर्यंत पाठलाग केल्याचे व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे.
पोलीस अधिकारी सुनील चौहान म्हणाले, ‘ड्रोन ऑपरेटरच्या सतर्कतेमुळे आम्हाला खूप मदत मिळाली आहे. हा व्हिडिओ आरोपीला ओळखण्यात आणि त्याचा शोध घेण्यात महत्त्वपूर्ण ठरेल.’
डीजेच्या वेळी झालेल्या वादातून झाला हल्ला?
प्राथमिक तपासानुसार, हा हल्ला डीजे परफॉर्मन्सदरम्यान झालेल्या एका छोट्या वादातून झाला असावा. नाचत असताना नवरदेव आणि आरोपी यांच्यात कथितरित्या धक्काबुक्की झाली होती. यानंतर झालेल्या वादामुळे बक्षी संतापला आणि त्याने टोकाचे पाऊल उचलत हल्ला केला, असे दिसते.
चाकू हल्ला झाल्यानंतर झालेल्या गोंधळात आरोपीने नवरदेवाचे वडील रामजी समुद्रा यांच्यावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आणि नंतर तो घटनास्थळावरून पसार झाला.
बडनेरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एसएचओ संदीप हिवळे यांच्या देखरेखीखाली पुढील तपास सुरू आहे.
पोलीस पथके आरोपीचा माग काढण्यासाठी ड्रोन फुटेजचा वापर करत आहेत आणि त्यांच्या शोधासाठी मोहीम सुरू केली आहे. ‘आरोपी फरार आहे, पण आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या दृश्यात्मक पुराव्यांमुळे त्याची अटक लवकरच होईल’, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जखमी नवरदेवाला तातडीने अमरावती येथील ‘रिम्स’ (RIMS) रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी सांगितले की, त्याला गंभीर जखमा झाल्या होत्या, परंतु आता त्याची प्रकृती स्थिर आहे.