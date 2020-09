पालघरमध्ये आज भुकंपाचे सौम्य झटके जाणवले आहेत. सुदैवाने यात कुठलीही जिवीतहानी झाली नाही. दुपारी 3.47 वाजता पालघरमध्ये भुकंपाचे झटके जाणवले. या भुकंपाची तीव्रता 2.5 रिश्टर इतकी होती.

Earthquake of magnitude 2.5 on the Ritcher scale occurred today at 15:47:00 IST in Palghar, Maharashtra: National Centre for Seismology (NCS)

