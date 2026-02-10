आपल्या आरोग्यासाठी सर्वात उत्तम अंडी की पनीर, जाणून घ्या

प्रथिने ही आपल्या शरीरासाठी खूप गरजेची असतात. खासकरून शाकाहरी व्यक्तींना प्रचंड प्रमाणात प्रथिनांची कमतरता भासते. मजबूत स्नायू होण्यासाठी प्रथिनांची आवश्यकता असते. शरीरसौष्ठव करणाऱ्यांसाठी प्रथिने फार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रथिने स्नायू दुरुस्त करण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत करतात. अंडी आणि पनीर हे दोन्ही प्रथिनांचे उत्कृष्ट स्रोत मानले जातात. अनेकदा प्रश्न पडतो, आपल्या शरीरासाठी अंडी की पनीर सर्वात उत्तम.

अंडी आणि पनीर या दोन्हींमध्ये प्रथिनांची मात्रा मुबलक असते. एका अंड्यामध्ये अंदाजे 6-7 ग्रॅम प्रथिने असतात. अंड्यांना संपूर्ण प्रथिने मानले जाते कारण त्यात सर्व नऊ अमीनो आम्ल असतात. स्नायूंच्या वाढीसाठी हे पोषक घटक आवश्यक असतात. पनीरबद्दल बोलायचे झाले तर, 100 ग्रॅम पनीरमध्ये अंदाजे 18-20 ग्रॅम प्रथिने असतात. जे अंडी खात नाहीत त्यांच्यासाठी पनीर हा एक चांगला पर्याय मानला जातो. पनीरमध्ये कॅल्शियम आणि निरोगी चरबी देखील असतात, जी स्नायू आणि हाडांसाठी फायदेशीर असते.

स्नायू बळकट करण्यासाठी आणि वजन वाढवण्यासाठी पनीर हा उत्तम पर्याय मानला जातो. कारण यामध्ये चांगल्या प्रमाणात चरबी असते. ही चरबी आपल्या शरीराला अतिरिक्त कॅलरीज पुरवते. चरबी कमी करायची असेल आणि स्नायू तयार करायचे असतील तर अंडी हा पर्याय सर्वात उत्तम मानला जातो. अंडी आणि पनीर दोन्ही संतुलित आहारात समाविष्ट केले पाहिजेत. याव्यतिरिक्त, डाळी, सोया, चिकन, मासे, काजू आणि दूध सेवन केले पाहिजे.

दररोज शरीराच्या वजनानुसार प्रथिने सेवन करावीत. जर तुमचे वजन ७० किलो असेल तर तुम्हाला दररोज १०५-१४० ग्रॅम प्रथिने आवश्यक असतील. सकाळी किंवा व्यायामानंतर अंडी खाऊ शकता, तर कॉटेज चीज दुपारच्या जेवणात किंवा रात्रीच्या जेवणात समाविष्ट करू शकता. स्नायू वाढवायचे असतील तर आहारात अंडी आणि पनीर दोन्ही समाविष्ट करा. अंडी दर्जेदार प्रथिने देतात, तर कॉटेज चीज अधिक प्रथिने आणि ऊर्जा प्रदान करते. योग्य प्रमाणात, वेळेनुसार आणि संतुलित आहारामुळे चांगले परिणाम मिळू शकतात.

