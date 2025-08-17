मतदार यादीतील चुका निवडणुकीआधीच दाखवायला हव्या होत्या!

मतदार फेरतपासणी व मतचोरीच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी रान पेटवले असताना निवडणूक आयोगाने शनिवारी भूमिका मांडली. ‘मतदार यादीतील चुका राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या आधीच दाखवायला हव्या होत्या,’ असे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाची उद्या पत्रकार परिषद होणार आहे. तत्पूर्वीच, आयोगाने एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी राजकीय पक्षांना व उमेदवारांना मतदार यादी दिली जाते. त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या जातात. त्यावेळीच यादीतील चुका दाखवणे अपेक्षित आहे. मतदार यादी देण्याचा हेतूच तो असतो. मात्र काही पक्षांनी व त्यांच्या बूथ प्रतिनिधींनी योग्य वेळी याद्या पाहिल्याच नाहीत असे दिसते, असे आयोगाने म्हटले आहे.