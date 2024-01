मानवी मेंदूत चीप लावली, एलॉन मस्क यांची न्यूरालिंकने मेंदूच्या विकारांनी त्रस्त रुग्णांसाठी आशेचा किरण

टेस्ला आणि एक्स चे सर्वेसर्वा एलॉन मस्क हे आपली नवीन कंपनी न्यूरालिंकबाबत पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या स्टार्टअप न्यूरालिंकने एक मानवी चीप इम्प्लांट केली आहे. एलॉन मस्क यांनी मंगळवारी याबाबत माहिती दिली आणि न्यूकालिंकने पहिल्या मानवी रुग्णांच्या मेंदूत चीप प्रत्यारोपण केले आहे. याबाबत एलॉन मस्क यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत लिहीलेय, पहिल्या मानवाला सोमवारी न्यूरालिंकडून प्रत्यारोपण मिळाले आणि तो आता बरा होत आहे. त्याचे सुरुवातीचे परिणाम आशादायक आहेत. त्यामुळे मेंदूच्या विकारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांसाठी हे इम्प्लांट आशेचा किरण आहे.

2016 मध्ये मस्कने सह-स्थापलेल्या न्यूरोटेक्नॉलॉजी कंपनीचे उद्दिष्ट मेंदू आणि संगणक यांच्यात थेट संवादाचे माध्यम तयार करणे आहे. न्यूरालिंकचे तंत्रज्ञान प्रामुख्याने “लिंक” नावाच्या इम्प्लांटद्वारे कार्य करेल – पाच नाण्यांच्या आकाराचे एक उपकरण जे शस्त्रक्रियेद्वारे मानवी मेंदूमध्ये घातले जाईल. कंपनीने गेल्या वर्षी जारी केलेल्या एका निवेदनात अशी माहिती देण्यात आली होती की, लोकांच्या मेंदूमध्ये चीप प्रत्यारोपणाच्या चाचणीसाठी अमेरिकन नियामकांकडून मान्यता मिळाली आहे. यूएस फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने याला ह्युमन क्लिनिकल चाचण्यांसाठी हिरवा कंदिल दिला होता.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

