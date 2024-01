ईव्हीएम बनविणाऱ्या कंपनीमध्ये स्वतंत्र संचालक म्हणून भाजपच्या नेत्यांची नेमणूक, माजी केंद्रीय सचिवांचा आक्षेप

भारत इलेक्ट्र्रॉनिक्स लिमिटेड ही सरकारी कंपनी इलेक्ट्रीक वोटींग मशिनचे उत्पादन आणि वितरण करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी या मशिनमध्ये असणाऱ्या चिपसाठीचा गुप्त कोडही तयार करत असते. अशा या कंपनीवर स्वतंत्र संचालक म्हणून भाजपच्या 4 नेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीवर माजी केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा यांनी आक्षेप घेतला असून त्यांनी या संदर्भात निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहिले आहे. X या सोशल मीडियावर जागरूक व्यक्तींनी एका संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेला मजकूर पोस्टद्वारे शेअर करत याबाबत माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

I BIG EXPOSED ABOUT EVMs l

Four BJP’s Nominees Have Been Nominated To Be “Independent” Directors On The Board of BEL

EAS Sarma, former Secretary to the Government of India (GoI), has asked #ECI to come clean on this even at this belated hour, direct the concerned authorities to… pic.twitter.com/QFecqY687b

— তন্ময় l T͞anmoy l (@tanmoyofc) January 29, 2024