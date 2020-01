चार स्फोटांनी हादरले आसाम, जीवितहानी नाही

संपूर्ण देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असतना आसाममध्ये चार स्फोट झाले आहेत. या स्फोटात अजून कुठल्याही जीवितहानी झाली नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार डिब्रुगड, सोनारी आणि दुलियाजन मध्ये हे स्फोट झाले आहेत. सध्या कुठल्याही संघटनेने या स्फोटाची जबाबदारी घेतलेली नाही.

Assam: An explosion has taken place at a shop near NH 37 at Graham Bazaar in Dibrugarh. Police and other officers have reached the spot. More details awaited. https://t.co/7v6gghmBVt pic.twitter.com/2SrLpcwgxA

— ANI (@ANI) January 26, 2020