गणेशोत्सवात कला – संस्कृतीचा जागर

महाराष्ट्राची कला-संस्कृती टिकावी आणि गणेशभक्तांचे मनोरंजन व्हावे म्हणून गोकुळ दूध संघातर्फे मुंबईत कुर्ला-गिरगाव, ठाणे आणि डोंबिवली तर नवी मुंबई परिसरात चार असे एकूण आठ कार्यक्रमाचे आयोजन 1 ते 5 सप्टेंबर दरम्यान त्या ठिकाणच्या गणेशोत्सव मंडळाच्या प्रांगणात सादर होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे सादरीकरण इमेज इम्पॅक्ट क्रिएशन करणार आहे.
विनोदाचा बादशहा पंढरीनाथ कांबळे, अभिनेत्री ऋतुजा बागवे, माधवी जुवेकर आणि दिप्ती लेले, गायिका अक्षता सावंत, गायक रवींद्र खोमणे यांची उपस्थिती यावेळी असणार आहे. गायिका अंशिका चोणकर, सपना हेनम, अनुष्का शिकतोडे, रेश्मा रमेश, प्रणव देहरेकर, जीतेंद्र तुपे, श्रीरंग भावे, साईबा ओव्हळ हे गाण्याची मैफल रंगवतील. तर स्टॅण्ड अप कॉमेडियन शैलेश मेस्त्राr, राजदीप कदम आणि दिव्येश शिरवाडकर आपल्या अदाकरीने हास्य फुलवतील. या कार्यक्रमात नृत्य, लोककला, महिलांसाठी खास खेळ, स्टॅण्ड अप कॉमेडी, मराठी-हिंदी गीते आदी मनोरंजनाचा नजराणा पेश होणार आहे, अशी माहिती इमेज इम्पॅक्ट क्रिएशनचे दिग्दर्शक गौरव ठाकूर यांनी दिली.