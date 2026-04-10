19 वर्षीय तरुणीला BMW मध्ये नोकरी? LinkedIn पोस्ट व्हायरल; ‘पर्सनल ब्रँडिंग’वर नवा वाद

एका 19 वर्षीय युवतीच्या LinkedIn पोस्टने सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगवली आहे. गौरी एम नावाच्या या तरुणीने कोणतीही औपचारिक पदवी नसतानाही BMW सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीत थेट मार्केटिंग विभागात नोकरी मिळाल्याचा दावा केल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे, तिने ही नोकरी मिळवण्यासाठी कोणताही अर्ज केला नसल्याचेही सांगितले आहे.
“मी कुणालाही पिच केले नाही, एकही कोल्ड ईमेल पाठवले नाही,” असे गौरीने आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. या एका वाक्यामुळेच हजारो प्रतिक्रिया, शेअर्स आणि चर्चांचा ओघ सुरू झाला आहे.
पर्सनल ब्रँडिंगमुळे संधी मिळाल्याचा दावा
या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे ‘पर्सनल ब्रँडिंग’. पारंपरिक शिक्षण आणि नोकरीच्या मार्गाऐवजी गौरीने सोशल मीडियावर स्वतःची ओळख निर्माण करण्यावर भर दिला. तिच्या LinkedIn वर 65,000 पेक्षा जास्त आणि Instagram वर 35,000 पेक्षा जास्त फॉलोअर्स असल्याचे सांगितले जाते.
तिने तयार केलेले कंटेंटच तिचे ‘पोर्टफोलिओ’ ठरले, असे अनेकांचे मत आहे. “जगातील मोठ्या कार कंपन्यांपैकी एका कंपनीकडून मला केवळ कोलॅबरेशनसाठी नव्हे, तर सिरियस मार्केटिंग भूमिकेसाठी ऑफर आली,” असे तिने पोस्टमध्ये लिहिले आहे. तिने पुढे असा दावा केला की, “मी अर्जही न केलेल्या तीन नोकऱ्यांच्या ऑफर्स मला एका आठवड्यात मिळाल्या.”
प्रोफाइलच ‘Resume’ बनल्याची चर्चा
या घटनेनंतर अनेकांनी म्हटले की नोकरी देण्याची पद्धत बदलत आहे. विशेषतः मार्केटिंगसारख्या क्षेत्रात एखाद्याची ऑनलाइन उपस्थिती, विचार मांडण्याची पद्धत आणि कंटेंट तयार करण्याची क्षमता याला अधिक महत्त्व दिले जाऊ शकते.
एका LinkedIn युजरने या संदर्भात लिहिलेले वाक्य विशेष चर्चेत आहे — “तिचे प्रोफाइल हे पदवी किंवा अनुभवापेक्षा अधिक मौल्यवान ठरले.” ही कल्पना अनेक विद्यार्थ्यांना आकर्षक वाटत आहे, विशेषतः जे गुण आणि कॉलेजच्या नावांच्या चौकटीत अडकलेले वाटतात.
अनेकजण असहमत
या कथेला प्रेरणादायी मानणाऱ्यांइतकेच अनेक जण याबाबत शंका उपस्थित करत आहेत. ही नोकरी पूर्णवेळ आहे की तात्पुरती, निवड प्रक्रिया नेमकी कशी झाली, हे एक अपवादात्मक उदाहरण आहे की व्यापक बदलाचे संकेत, असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
तसेच, अशा कथा शिक्षणाचे महत्त्व कमी दाखवतात का, याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. वैद्यकीय, कायदा, अभियांत्रिकी तसेच अनेक कॉर्पोरेट क्षेत्रांमध्ये आजही औपचारिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अनेकांनी अधोरेखित केले आहे.