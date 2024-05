घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील आरोपी भावेश भिंडेला उदयपूरमधून अटक

घाटकोपरमध्ये सोमवारी झालेल्या होर्डिंग दुर्घटनेतील आरोपी भावेश भिंडेला उदयपूरमधून अटक करण्यात आली आहे. घाटकोपर दुर्घटनेनंतर तो फरार झाला होता. तेव्हापासून मुंबई पोलीसांचा गुन्हे विभाग त्याचा शोध घेत होते. मुंबई पोलीस त्याला घेऊन मुंबईला निघाल्याचे समजते.

Ghatkopar hoarding collapse incident | Owner Bhavesh Bhinde arrested by Mumbai Police Crime Branch. He has been arrested from Udaipur and is being brought to Mumbai.

(Bhavesh Bhinde in black t-shirt in pic) pic.twitter.com/TUdFNe2hFI

