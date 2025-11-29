रिक्षा प्रवासात व्यावसायिकाच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून सोनसाखळी चोरणाऱ्या चौघांना आरे पोलिसांनी अटक केली. विशाल वाघ, नमेश सुर्वे, जहाँगीर कुरेशी आणि शहरीन औरंगजेब कुरेशी अशी त्यांची नावे आहेत.
तक्रारदार हे देवनार येथे राहतात. 23 नोव्हेंबरला ते कामानिमित्त गोरेगाव येथे आले होते. काम आटोपून ते रिक्षाने घरी जात होते. रिक्षा चालकाने त्यांना आरे कॉलनी येथे आणल्यावर आणखी दोन जण तेथे आले. त्यांनी त्यांच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून गळ्यातील पाच लाखांची सोन्याची चैन चोरून पळ काढला. घडल्याप्रकरणी त्याने आरे पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंद केला. वरिष्ठ निरीक्षक रवींद्र पाटील यांच्या पथकातील पोलीस निरीक्षक मंगेश अंधारे, निरीक्षक सचिन पांचाळ, नागरे, पाटील, बरकडे, महाले आदींच्या पथकाने तपास सुरू केला. पोलिसांनी त्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करून आरोपीला अटक केली.
मिरची पूड टाकून लूटमार करणाऱ्या चौघांना अटक
