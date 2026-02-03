Gold Silver Rate – सोने चांदीतील मोठ्या घसरणीनंतर आता बुल रन सुरू? एका दिवसात किमतीत तुफानी वाढ

गेल्या पाच व्यापार दिवसांपासून सततच्या घसरणीनंतर आता सोने आणि चांदीच्या किमतीत एका दिवसात जबरदस्त वाढ झाली आहे. त्यामुळे अखेर सोन्याचांदीच्या घसरणीला ब्रेक लागला आहे. वायदे बाजार मंगळवारी सुरू होकाच चांदीच्या भाव २१,००० रुपयांपेक्षा जास्त वाढले. तर सोन्याच्या किमती ५,००० रुपयांनी वाढल्या.
गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण होत होती. परंतु मंगळवारी ही घसरण थांबली. एमसीएक्सवर फ्युचर्स ट्रेडिंग सुरू होताच सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. सोमवारी चांदी प्रति किलो २,२५०००पर्यंत घसरली होती, परंतु मंगळवारीच्या व्यवहारादरम्यान ती मागील बंदच्या तुलनेत २,५७,००० वर पोहोचली. तथापि, सकाळी ११:३० वाजता ती ₹२,५२,००० च्या आसपास होती. याचा अर्थ असा की दोन दिवसांत, चांदी त्याच्या आताच्या निचांकापासून अंदाजे ३२,००० ने वाढली आहे.
सोने आता पुन्हा १.५० लाखांवर पोहोचली आहे. सोमवारी, सोने १.३३ लाखांवर घसरले होते. आता ते त्यांच्या निचांकीपातळीपासून अंदाजे १७ हजारने वाढले आहे. मंगळवारी, सोन्याच्या किमती अंदाजे ५,५०० ने वाढल्या. मंगळवारी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर ट्रेडिंग सुरू झाले तेव्हा, ५ मार्च रोजी एक्सपायरी असलेल्या चांदीच्या फ्युचर्समध्ये मोठी वाढ झाली. १ किलो चांदीची किंमत मागील बंद किमतीपेक्षा २१,००० पेक्षा जास्त वाढली. सोमवारीचांदीचा भाव ₹२३६,२६१ होता आणि मंगळवारी तो उघडला तेव्हा तो २५७,४८० प्रति किलोवर पोहोचला होता.
मंगळवारच्या प्रचंड वाढीनंतरही, चांदीच्या फ्युचर्सच्या किमती त्यांच्या आयुष्यातील उच्चांकापेक्षा लक्षणीयरीत्या स्वस्त आहेत. २९ जानेवारी रोजी, MCX चांदीच्या किमतीने इतिहास घडवला, पहिल्यांदाच प्रति किलोग्रॅम ४ लाखांचा टप्पा ओलांडला, जो प्रति किलोग्रॅम ४३०,०४८ चा विक्रमी उच्चांक गाठला. चांदी अजूनही या पातळीपेक्षा १६२,५६८ ने स्वस्त आहे.
चांदी व्यतिरिक्त, सोन्याच्या किमतीतही वाढ झाली आणि MCX सोन्याचा दर सोमवारच्या ₹१,४३,९९१ प्रति १० ग्रॅमच्या बंद किमतीवरून सुरुवातीच्या व्यवहारात ₹१,४९,४८५ वर पोहोचला. परिणामी, १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹५,४९४ ने वाढला. सोन्याच्या उच्चांकाच्या तुलनेत, तो त्याच्या सर्वोच्च पातळीपेक्षा लक्षणीयरीत्या स्वस्त आहे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर २ एप्रिल रोजी एक्सपायरी डेट असलेल्या सोन्याचा उच्चांक १,९३,०९६ रुपये आहे, जो २९ जानेवारी रोजी चांदीच्या किमतींप्रमाणेच पोहोचला होता.