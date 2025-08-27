झोमॅटोच्या इटरनलला जीएसटीची 40 कोटींची नोटीस

फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म झोमॅटोची इटरनल लिमिटेड कंपनीला जीएसटी विभागाने 40 कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली आहे. कंपनीला बंगळुरू येथील जॉइंट कमिश्नर (अपील)-4 कडून तीन आदेश पाठवण्यात आले आहेत. यामध्ये जुलै 2017 ते मार्च 2020 यादरम्यानचा समावेश आहे. टॅक्सच्या नोटिसीत 17.19 कोटी जीएसटी, 21.42 कोटी व्याज आणि 1.71 कोटींच्या दंडाचा समावेश आहे. जीएसटीच्या या नोटिसीला आव्हान देऊ, आमच्याकडे कायदेशीर मार्ग खुला आहे, वकिलांच्या सल्ल्यानंतर अपील दाखल करू, असे इटरनल कंपनीने म्हटले आहे. जीएसटीच्या नोटिसीनंतर इटरनलच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली आहे.