गुजरातमधून इसिसच्या तीन दहशतवाद्यांना अटक; देशभरात हल्ल्याचा मोठा कट उधळला

सामना ऑनलाईन
|

इसिसशी संबंधित तीन दहशतवाद्यांना गुजरातच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने गांधीनगर येथून अटक केली आहे. हे तिघेही उत्तर प्रदेशमधून गुजरातमधील अडलाज येथे आले होते.

डॉ. अहमद मोहिद्दीन अब्दुल कादेर जिलानी, मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सुलेमान, अझाद सुलेमान सैफी अशी त्या तिघांची नावे आहेत. हे तिन्ही दहशतवादी 22 ते 25 वयोगटातील आहेत.

हे तीन दहशतवादी देशभरात एका मोठ्या हल्ल्याची योजना आखत होते. ते उत्तर प्रदेशमधून गुजरातला शस्त्र खरेदीसाठी आले होते. हे तीन दहशतवादी गुजरातला येत असल्याची माहिती मिळताच गुजरात पोलीस व दहशतवाद विरोधी पथकाने सापळा रचून त्यांना अटक केली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

छत्तीसगडच्या सुकमा येथे आयईडी स्फोट, सीआरपीएफचा जवान जखमी

नरेंद्र मोदींच्या रक्तातच द्वेष आहे, त्यांना लोकांमध्ये फूट पाडून द्वेष पसरवायचा आहे – राहुल गांधी

असा कुठला सर्व्हे असतो जो घरात डोकावतो? आदित्य ठाकरे यांच्या सवाल

नंदूरबारमध्ये देवगोई घाट परिसरात विद्यार्थ्यांनी भरलेली शाळेची बस दरीत कोसळली, एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू

मुलीचा आजोबाच निघाला सैतान, पश्चिम बंगालमधील घटनेचा पोलिसांकडून मोठा खुलासा

पुण्यात ‘दृश्यम’! पत्नीचा खून; मृतदेह भट्टीत जाळून पोलिसांत ‘मिसिंग’

माता न तूं वैरिणी! समलैंगीक मैत्रीणीसोबत मिळून पाच महिन्याच्या बाळाची केली हत्या

हिंदू धर्मही नोंदणीकृत नाही! RSS च्या नोंदणीवरून सुरू असलेल्या वादावर मोहन भागवत यांचं विधान

मेहुल चोक्सीच्या मालमत्तेचा लिलाव, मुंबईतले फ्लॅट्स आणि मौल्यवान रत्नांचाही समावेश