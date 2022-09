Mumbai Local Train मुसळधार पावसामुळे लोकलचा खोळंबा, ऐन गर्दीच्या वेळी प्रवाशांना मनस्ताप

मुंबईत गुरुवारी सायंकाळी आलेल्या मुसळधार पावसामुळे (Heavy Rain) रेल्वे सेवेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे वेळापत्रक बिघडले आहे. मुसळधार पावसामुळे सीएसएमटी ते ठाणे आणि दिवा, डोंबिवली, कल्याण या सेक्शन मध्ये लोकल ट्रेन्स उशिराने धावत आहेत, अशी माहिती मध्य रेल्वेकडून देण्यात आली आहे. ऐन गर्दीच्या वेळी लोकलसेवा विस्कळीत झाल्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय.

मुंबईला सलग दुसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसाने झोडपले आहे. दिवसभर उन आणि सायंकाळच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस यामुळे नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडत आहे. सायंकाळी काम संपवून घरी निघालेल्या चाकरमान्यांना पावसाचा तडाखा बसत असून लोकल सेवेवरही याचा परिणाम होतोय.

मुसळधार पावसामुळे मध्य रेल्वे तब्बल 15 ते 20 मिनिटे उशिराने धावत आहे. त्यामुळे रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी झाली आहे. ठाणे-दिवा दरम्यान पाणी भरल्याचीही प्राथमिक माहिती मिळतेय.

मुसळधार पावसामुळे सीएसएमटी ते ठाणे आणि दिवा, डोंबिवली, कल्याण या सेक्शन मध्ये लोकल ट्रेन्स उशिराने धावत आहेत.

Due to heavy rain, trains on main line are running late.@drmmumbaicr

— Shivaji M Sutar (@ShivajiIRTS) September 8, 2022