बेकायदा बांधकामाविरोधात काय पावले उचलली? हायकोर्टाचा कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेला सविस्तर माहिती देण्याचा आदेश

सामना ऑनलाईन
|

कुळगाव-बदलापूरमधील अनधिकृत बांधकामाविरोधात सविस्तर माहिती सादर करण्याचे तसेच सुधारणा समिती स्थापन करण्याचे आदेश देऊनही प्रशासनाने त्याची पूर्तता न केल्याने हायकोर्टाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बेकायदा बांधकामाविरोधात काय पावले उचलली त्याची माहिती 21 नोव्हेंबरपर्यंत द्या तसेच सुधारणा समिती स्थापन करण्याबाबत उद्या 8 ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे सक्त आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकार व ठाणे जिल्हाधिकारी यांना दिले.

बदलापूर येथे ए प्लस लाईफ स्पेसेस या विकासकाकडून बांधकाम करण्यात आले असून सोसायटीचे सांडपाणी त्रिशूल गोल्डन विले गृहनिर्माण सोसायटीच्या आवारात वाहून आल्याने यशवंत भोईर यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात ऍड. अविनाश फटांगरे आणि ऍड. अर्चना शेलार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर हायकोर्टात आज मंगळवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 14 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने बदलापूरमधील अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे करून कारवाईचा अहवाल मुख्याधिकाऱ्यांना सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाच्या वतीने खंडपीठासमोर कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या हद्दीत 57 बेकायदा बांधकामे आढळली असून आजपर्यंत 6 अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वरळी ते कफ परेड भुयारी मेट्रो सेवेचे आज लोकार्पण; पंतप्रधान मोदी नवी मुंबईतून ‘ऑनलाईन’ झेंडा दाखवणार

बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मिळणार बोनस आणि पगार, बेस्ट कामगार सेनेचा दणका

वरळी कोस्टल मार्गावर भयानक अपघात; भरधाव कार रेलिंगला धडकून समुद्रात पडली

कुंभमेळा आयुक्तपदी शेखर सिंह; आठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

शेतकऱ्यांना 31 हजार 628 कोटींची मदत; हेक्टरी सरसकट 50 हजार नाहीच… कर्जमाफीच्या घोषणेलाही बगल

आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगितीस नकार, मराठा समाजाला दिलासा

मुंबईत आता क्लस्टर एसआरए; झोपड्या, जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, पागडी बिल्डिंग आणि वस्त्यांचा पुनर्विकास

मेट्रो आणि नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन, आज मोदी मुंबईत

शिवसेनेचे आज राज्यव्यापी आंदोलन, जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयांवर निदर्शने