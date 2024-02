हिमाचल प्रदेश – राज्यसभा निवडणुकीत भाजपला मत देणाऱ्या काँग्रेसच्या 6 बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई

हिमाचल प्रदेशमध्ये राज्यसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराला मत देणाऱ्या काँग्रेसच्या 6 बंडखोर आमदारांवर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया (Himachal Pradesh Assembly Speaker Kuldeep Singh Pathania) यांनी अपात्रतेची कारवाई केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी 6 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्र लखन पाल, रवी ठाकूर आणि चैतन्य शर्मा अशी सहा जणांची नावे आहेत.

#WATCH | Himachal Pradesh Assembly Speaker Kuldeep Singh Pathania gives details of the judgement.

He says, “All 6 MLAs have been disqualified. They cease to be a member of Himachal Pradesh Legislative Assembly…” pic.twitter.com/92VlEEIEqr

— ANI (@ANI) February 29, 2024